Techfind Serie A2, Girone B - Matelica vince a Mantova, Udine nuova leader solitaria. Bene anche Ragusa, Civitanova e Rhodigium

Vittoria esterna per la Bagalier FE.BA. Civitanova, 45-53 contro la Pallacanestro Vigarano. Partita indirizzata nel primo tempo, che le ospiti chiudono sul +10, con Vigarano che cerca di riportarsi a contatto ma non va oltre il -6 nel quarto periodo. La squadra di casa resta a 0 vittorie, non bastano i 17 punti di Valensin e la doppia doppia da 12+13 di Cutrupi, per Civitanova top scorer Jaworska con 15 punti.

Colpaccio dell'Halley Thunder Matelica, che vince 60-61 sul campo della San Giorgio MantovAgricoltura Mantova, al secondo ko consecutivo e non più capolista. La squadra di casa parte meglio ma fatica nei due quarti centrali, in cui Matelica aggredisce meglio la partita. Nel quarto quarto entrambe le squadre si sbloccano in attacco, e nel finale punto a punto hanno la meglio le ospiti, che agganciano le avversarie in classifica. Decisiva Cabrini con 22 punti e 8 rimbalzi, dall'altra parte non bastano i 29 di Fusari.

Vince in trasferta anche la Passalacqua Ragusa, 62-69 contro la Martina Treviso. Dopo un primo tempo favorevole alle ospiti, Treviso si riporta avanti con un terzo quarto da 22-11, ma Ragusa risponde immediatamente ed è più lucida nel finale. Quattro giocatrici in doppia cifra per le siciliane, tra cui Tomasoni con 17 punti e Siciliano con 16, dall'altra parte 17 di Aijanen e 13 di Peresson.

La W.APU Delser Crich Udine approfitta della sconfitta di Mantova ed è la nuova capolista. Vittoria 64-60 in casa contro Velcofin Interlocks Vicenza, con l'ennesima rimonta portata a termine. Le ospiti vanno all'intervallo sopra di 10 ma si fermano nel quarto quarto, in cui realizzano solo 5 punti. Nonostante le rotazioni corte Udine vince grazie a Gianolla (17 punti), Milani e Bacchini (15 punti a testa), dall'altra parte la migliore è Pellegrini con 17.

Vince anche Solmec Rhodigium Basket, 63-56 su Basket Girls Ancona. La squadra di Pegoraro parte forte e costruisce la sua vittoria nei primi tre quarti, in cui tocca anche il +16. Le ospiti si rifanno sotto nel finale ma non riescono realmente a riaprire la partita. Ad Ancona non bastano i 21 punti di Giangrasso, dall'altra parte 14 di Stoichkova, 13 di Viviani e 12 di Castelli.

A2 Femminile – Girone B

Anticipi 9^ Giornata di Andata



RISULTATI:



30/11/2024

Pallacanestro Vigarano - Bagalier FE.BA Civitanova 45 - 53

San Giorgio MantovAgricoltura - Halley Thunder Matelica 60 - 61

Martina Treviso - Passalacqua Ragusa 62 - 69

W.APU Delser Crich Udine - Velcofin Interlocks Vicenza 64 - 60

Solmec Rhodigium Basket - Basket Girls Ancona 63 - 56



01/12/2024

ARAN Cucine Panthers Roseto - Alperia Basket Club Bolzano

PF Umbertide - Futurosa iVision Trieste





Pallacanestro Vigarano - Bagalier FE.BA Civitanova 45 - 53 (11-18, 23-33, 33-45, 45-53)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello 7 (2/3, 1/1), Tintori* 5 (1/3, 1/5), Moretti, Valensin* 17 (2/10, 3/8), Zangara, Cutrupi* 12 (5/9 da 2), Grassia*, Rizzo NE, Armillotta, Pepe 2 (1/2 da 2), Visone* 2 (1/4, 0/2)

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 12/35 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 6/11 - Rimbalzi: 36 15+21 (Cutrupi 13) - Assist: 8 (Tintori 2) - Palle Recuperate: 7 (Cutrupi 2) - Palle Perse: 18 (Grassia 4)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Streni NE, Panufnik* 10 (5/11, 0/1), Sciarretta, Severini 4 (2/2, 0/2), Perini* 11 (3/8, 1/4), Mini* 4 (1/5 da 2), Binci* 7 (1/4, 0/1), Contati NE, Bocola, Jaworska* 15 (6/10 da 2), Pelliccetti 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Ferazzoli I.

Tiri da 2: 19/42 - Tiri da 3: 1/11 - Tiri Liberi: 12/23 - Rimbalzi: 40 14+26 (Mini 8) - Assist: 5 (Mini 3) - Palle Recuperate: 6 (Severini 2) - Palle Perse: 14 (Panufnik 5)

Arbitri: Ricci L., Mammoli A.



San Giorgio MantovAgricoltura - Halley Thunder Matelica 60 - 61 (20-15, 28-26, 37-39, 60-61)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 3 (1/6, 0/1), Llorente* 10 (4/10 da 2), Fiorotto* 6 (2/4 da 2), Cerani NE, Dell'Olio V. 3 (0/3, 1/1), Fusari* 29 (3/7, 7/10), Cremona NE, Ranzato NE, Ramò, Cavazzuti NE, Ndiaye NE, Orazzo* 9 (2/7, 1/1)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 12/38 - Tiri da 3: 9/15 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 41 8+33 (Fiorotto 11) - Assist: 13 (Fietta 3) - Palle Recuperate: 4 (Fusari 2) - Palle Perse: 17 (Fusari 4)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 8 (1/2, 2/3), Cabrini* 22 (5/12, 4/11), Patanè* 11 (1/3, 3/4), Celani* 3 (1/1 da 2), Battellini NE, Gramaccioni* 10 (3/5, 1/7), Gonzalez 2 (1/5, 0/5), Zamparini, Poggio 5 (2/3, 0/1), Bonvecchio*, Andreanelli NE, Catarozzo NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 14/35 - Tiri da 3: 10/34 - Tiri Liberi: 3/9 - Rimbalzi: 38 14+24 (Cabrini 8) - Assist: 16 (Gramaccioni 5) - Palle Recuperate: 10 (Gramaccioni 3) - Palle Perse: 9 (Cabrini 2)

Arbitri: Caneva S., D'Errico L.



Martina Treviso - Passalacqua Ragusa 62 - 69 (14-20, 29-39, 51-50, 62-69)

MARTINA TREVISO: Vespignani* 9 (2/7, 1/4), Peresson* 13 (5/6, 1/10), Polo NE, Stawicka* 8 (4/5, 0/1), Aghilarre, Chukwu 2 (1/2 da 2), Da Pozzo* 5 (2/3 da 2), Egwoh Ashley 6 (3/4 da 2), Aijanen* 17 (6/11, 0/2), Carraro 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 24/39 - Tiri da 3: 2/18 - Tiri Liberi: 8/16 - Rimbalzi: 33 9+24 (Aijanen 7) - Assist: 5 (Vespignani 2) - Palle Recuperate: 9 (Vespignani 4) - Palle Perse: 17 (Stawicka 5) - Cinque Falli: Stawicka

PASSALACQUA RAGUSA: Consolini* 11 (3/5, 1/5), Pelka, Salice 2 (1/4, 0/1), Mazza* 7 (2/6, 1/2), Tomasoni* 17 (1/5, 5/7), Siciliano* 16 (4/6, 2/5), Kozakova 6 (0/1, 2/2), Narviciute* 10 (4/8, 0/1), Olodo, Labanca NE

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 15/37 - Tiri da 3: 11/24 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 40 13+27 (Mazza 9) - Assist: 5 (Consolini 3) - Palle Recuperate: 5 (Consolini 1) - Palle Perse: 15 (Tomasoni 5)

Arbitri: Gallo S., Tognazzo H.



W.APU Delser Crich Udine - Velcofin Interlocks Vicenza 64 - 60 (17-22, 29-39, 50-55, 64-60)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 6 (1/5, 0/2), Ronchi*, Penna NE, Sasso, Bacchini 15 (4/11, 2/4), Gianolla* 17 (6/15, 0/1), Milani A.* 15 (6/10, 1/2), Cancelli 8 (4/7 da 2), Agostini NE, Bianchi 1 (0/0, 0/0), Casella NE, Gregori* 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 22/50 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 35 11+24 (Gianolla 10) - Assist: 8 (Bovenzi 4) - Palle Recuperate: 10 (Gianolla 4) - Palle Perse: 14 (Gianolla 5)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 4 (2/4 da 2), Nespoli 8 (4/6, 0/3), Tava* 10 (3/5, 1/2), Pellegrini* 17 (5/8, 2/12), Assentato* 3 (1/2 da 3), Peserico 4 (2/7, 0/2), Mattera* 10 (5/9 da 2), Valente NE, Mutterle, Vitari 4 (2/5, 0/2)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 23/44 - Tiri da 3: 4/23 - Tiri Liberi: 2/3 - Rimbalzi: 43 16+27 (Pellegrini 9) - Assist: 6 (Tava 2) - Palle Recuperate: 7 (Tava 2) - Palle Perse: 19 (Mattera 7)

Arbitri: Marconetti C., Toffali M.



Solmec Rhodigium Basket - Basket Girls Ancona 63 - 56 (17-8, 33-25, 50-34, 63-56)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 14 (3/4, 1/4), Viviani* 13 (1/3, 3/6), Castelli 12 (0/2, 4/7), Battilotti 4 (2/4, 0/1), Bonivento* 5 (1/3, 1/3), Zanetti S. NE, Leghissa N.* 7 (3/6 da 2), Garofalo, Novati 4 (0/2, 1/3), Atanasovska, Zuccon* 4 (1/3, 0/1)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 11/28 - Tiri da 3: 10/25 - Tiri Liberi: 11/24 - Rimbalzi: 45 14+31 (Zuccon 9) - Assist: 14 (Viviani 5) - Palle Recuperate: 6 (Stoichkova 1) - Palle Perse: 19 (Bonivento 5)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 6 (1/4, 0/1), Marassi NE, Streri* 5 (0/6, 1/3), Pelizzari 5 (1/2, 1/2), Bona 5 (1/4 da 2), Manizza, Giangrasso* 21 (2/7, 4/7), Cotellessa NE, Mandolesi 3 (1/3 da 3), Barbakadze* 2 (0/5 da 2), Maroglio* 3 (1/6 da 3), Garcia Leon 6 (2/5, 0/2)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 7/33 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 18/26 - Rimbalzi: 39 15+24 (Giangrasso 6) - Assist: 4 (Maroglio 2) - Palle Recuperate: 10 (Maroglio 3) - Palle Perse: 18 (Squadra 5)

Arbitri: Quadrelli D., Nonna D.

(Foto Marco Donati)