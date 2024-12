Techfind Serie A1 - Battipaglia sorprende Geas, San Martino continua a vincere. Ok anche Schio e Campobasso

Si chiude la decima giornata di Techfind Serie A1, penultima di andata. Definite anche le squadre che parteciperanno alla fase di qualificazione delle Final Four di Coppa Italia: dopo che Venezia e Schio si erano garantite l'accesso diretto alle Final Four, ora è ufficiale anche che Alpo chiuderà all'ultimo posto il girone d'andata.

Sconfitta dunque pesante per la MEP Pellegrini Alpo, che perde 57-104 contro il Famila Wuber Schio. A San Bonifacio partita già indirizzata in un primo quarto da 6-24, e poi amministrata senza patemi da Schio, che nel quarto periodo allungano fino al +47 finale. Per le orange sei giocatrici in doppia cifra, la migliore è Panzera con 13 punti, mentre per Andrè doppia doppia da 11 punti e 13 rimbalzi. Per Alpo un'altra serata di sofferenza, Frustaci e Parmesani le migliori con 16 punti a testa.

La O.ME.PS Battipaglia si prende la qualificazione alla Coppa Italia con una grande vittoria, 73-70 su Geas Sesto San Giovanni. La squadra di Serventi parte fortissima in un primo quarto da 26-18, mettendo grande pressione sulle avversarie, che riescono a tornare a contatto e a portarsi anche in vantaggio tra secondo e terzo periodo. Nel finale però Battipaglia ha più energie e gira nuovamente l'inerzia della gara, con un parziale decisivo di 12-0. Protagoniste Benson con 24 punti e Vojtulek con una doppia doppia da 15+17. A Geas non bastano 18 punti di Spreafico.

Vittoria anche per La Molisana Magnolia Campobasso, che si assicura il terzo posto e il fattore campo nei primi due turni di Coppa Italia. 66-52 il punteggio finale contro la E-Work Faenza, in una partita indirizzata già nel primo tempo e in cui la squadra di Sabatelli vince il parziale di tutti i quarti. Quin?onez è la migliore con 12 punti, 11 rimbalzi e 23 di valutazione, in doppia doppia anche Kunaiyi (10+10). Per Faenza la top scorer è Roumy con 13 punti.

Terza vittoria consecutiva per l'Alama San Martino di Lupari, 60-69 sul campo di RMB Brixia Basket. Dopo un primo quarto favorevole alle padrone di casa, San Martino prova a scappare con un secondo periodo da 13-28, portandosi in doppia cifra di vantaggio prima dell'intervallo. Nel secondo tempo Brixia non riesce mai a riaprire la partita, e incassa una sconfitta comunque ininfluente in chiave Coppa Italia. La migliore è Anne Simon con 18 punti, 4/4 da tre punti e 6 rimbalzi, in doppia cifra anche Cvijanovic (13), Robinson (12) e Guarise (10). Dall'altra parte non bastano 21 punti e 9 rimbalzi di Evans.

A1 Femminile

10^ Giornata di Andata



RISULTATI:

07/12/2024

Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 58 - 93



08/12/2024

MEP Pellegrini Alpo - Famila Wuber Schio 57 - 104

O.ME.P.S. Battipaglia - Geas Sesto San Giovanni 73 - 70

La Molisana Magnolia Campobasso - E-Work Faenza 66 - 52

RMB Brixia Basket - Alama San Martino di Lupari 60 - 69



Riposa: Autosped G BCC Derthona Basket





CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia* 18, Famila Wuber Schio* 16, La Molisana Magnolia Campobasso* 12, Autosped G BCC Derthona Basket* 12, Geas Sesto San Giovanni* 10, Dinamo Banco di Sardegna Sassari* 8, Alama San Martino di Lupari* 6, E-Work Faenza* 6, O.ME.P.S. Battipaglia* 6, RMB Brixia Basket* 4, MEP Pellegrini Alpo* 2



*una partita in meno





Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 58 - 93 (12-30, 31-49, 48-73, 58-93)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Nieddu NE, Gonzales* 12 (1/2, 3/3), Begic* 4 (2/9 da 2), Carangelo* 12 (2/5, 0/4), Toffolo S.* 9 (3/6, 1/4), Natali 4 (1/1, 0/1), Pastrello 10 (2/3, 1/2), Taylor* 4 (2/8, 0/2), Diallo Dieng 3 (1/4 da 2), Grattini, Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 15/22 - Rimbalzi: 30 9+21 (Pastrello 6) - Assist: 8 (Begic 2) - Palle Recuperate: 5 (Carangelo 2) - Palle Perse: 18 (Begic 4)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh 3 (0/1, 1/2), Berkani 2 (0/2 da 2), Smalls* 17 (4/5, 3/5), Villa* 11 (4/6, 1/2), Nicolodi 1 (0/1 da 2), Pan* 8 (1/2, 2/3), Stankovic* 13 (5/8 da 2), Cubaj 11 (5/7 da 2), Miccoli M. 7 (2/3, 1/2), Santucci 7 (1/3, 1/3), Kuier* 13 (4/7, 0/2)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 26/45 - Tiri da 3: 9/19 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 37 8+29 (Smalls 5) - Assist: 23 (Villa 5) - Palle Recuperate: 14 (Berkani 4) - Palle Perse: 12 (Smalls 2)

Arbitri: Foti D., Cassinadri A., Chersicla A.



MEP Pellegrini Alpo - Famila Wuber Schio 57 - 104 (6-24, 24-49, 46-73, 57-104)

MEP PELLEGRINI ALPO: Parmesani* 16 (5/8, 2/3), Rosignoli NE, Spinelli* 7 (2/7 da 2), Ostojic 2 (1/4, 0/2), Moriconi* 8 (4/10, 0/7), Chiaretto, Mancini NE, Furlani NE, Frustaci* 16 (3/5, 3/10), Rainis NE, Tulonen*, Soglia 8 (3/8 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 18/44 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 31 10+21 (Spinelli 9) - Assist: 8 (Moriconi 3) - Palle Recuperate: 7 (Moriconi 3) - Palle Perse: 17 (Parmesani 4)

FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno 11 (4/5, 0/3), Sottana NE, Zanardi 5 (1/2, 1/5), Verona* 12 (5/7, 0/3), Panzera 13 (3/4, 2/3), Salaun* 11 (4/6, 1/6), Crippa 6 (2/4 da 3), Dojkic 11 (3/6, 1/3), Andrè* 11 (4/7 da 2), Keys* 9 (1/5, 2/3), Laksa* 8 (1/3, 2/4), Simion 7 (2/3, 1/1)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 28/48 - Tiri da 3: 12/35 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 59 25+34 (Andrè 13) - Assist: 21 (Zanardi 6) - Palle Recuperate: 13 (Zanardi 2) - Palle Perse: 12 (Salaun 4)

Arbitri: Bartoli E., Morassutti A., Di Martino V.



O.ME.P.S. Battipaglia - Geas Sesto San Giovanni 73 - 70 (26-18, 39-40, 54-57, 73-70)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Cupido* 13 (4/8, 1/3), Seka* 9 (3/5, 0/1), Vojtulek* 15 (5/12, 1/2), Baldassarre 5 (1/2, 1/1), Potolicchio 5 (1/2, 1/4), Ndiaye NE, Nardoni NE, Prete NE, Pavic, Benson* 24 (5/8, 3/7), Evangelista NE, Smorto* 2 (1/2, 0/1)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 20/39 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 35 9+26 (Vojtulek 17) - Assist: 13 (Cupido 3) - Palle Recuperate: 7 (Seka 2) - Palle Perse: 16 (Vojtulek 5)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore NE, Conti* 6 (2/5 da 2), Gustavsson* 12 (2/7, 1/3), Makurat 12 (3/6, 2/5), Trucco* 6 (0/1, 2/2), Barberis, Gwathmey* 6 (3/6, 0/1), Orsili 6 (3/5, 0/1), Spreafico* 18 (2/2, 4/11), Conte 4 (2/2, 0/1)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 17/36 - Tiri da 3: 9/25 - Tiri Liberi: 9/16 - Rimbalzi: 33 10+23 (Conti 8) - Assist: 8 (Conti 2) - Palle Recuperate: 9 (Conti 3) - Palle Perse: 18 (Conti 4) - Cinque Falli: Conti

Arbitri: Pellicani N., Cappello C., Gai D.



La Molisana Magnolia Campobasso - E-Work Faenza 66 - 52 (21-14, 38-29, 53-41, 66-52)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Ziemborska* 11 (1/1, 3/4), Kunaiyi-Akpanah* 10 (2/4 da 2), Giacchetti, Kacerik NE, Moscarella Contreras, Trimboli 5 (0/1, 1/4), Meldere, Quinonez Mina 12 (4/9, 1/5), Ceré, Scalia* 11 (1/4, 3/8), Madera* 9 (3/6, 0/2), Morrison* 8 (2/4, 1/2)

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 13/32 - Tiri da 3: 9/26 - Tiri Liberi: 13/17 - Rimbalzi: 45 13+32 (Quinonez Mina 11) - Assist: 16 (Morrison 7) - Palle Recuperate: 11 (Quinonez Mina 5) - Palle Perse: 24 (Scalia 5)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 6 (2/3, 0/2), Brzonova, Turel 7 (2/4, 1/3), Reichert* 9 (3/5, 1/3), Fantini 2 (1/2 da 2), Fondren* 9 (4/11, 0/2), Parzenska 2 (1/1, 0/1), Cappellotto NE, Jakpa* 4 (2/4 da 2), Roumy* 13 (2/10, 3/9), Porcu R. NE

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 17/40 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 3/9 - Rimbalzi: 33 10+23 (Fondren 7) - Assist: 13 (Franceschelli 2) - Palle Recuperate: 14 (Franceschelli 5) - Palle Perse: 22 (Brzonova 4)

Arbitri: Nuara S., Pecorella P., Roca G.



RMB Brixia Basket - Alama San Martino di Lupari 60 - 69 (22-17, 35-45, 47-59, 60-69)

RMB BRIXIA BASKET: Togliani 3 (1/1 da 3), Tagliamento* 14 (4/10, 2/6), Estebas Armas* 4 (2/7, 0/4), Yurkevichus* 3 (1/2, 0/2), Moreni NE, Zucchini NE, Evans* 21 (6/14 da 2), Bongiorno 3 (1/2 da 3), Ivanova* 12 (0/3, 4/8), Dell'Olio NE, Pinardi, Nikolic

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 13/38 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 46 17+29 (Yurkevichus 17) - Assist: 18 (Togliani 4) - Palle Recuperate: 6 (Estebas Armas 3) - Palle Perse: 17 (Yurkevichus 4)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: Simon* 18 (3/6, 4/4), D'Alie* 6 (2/5 da 2), Guarise 10 (1/2, 2/6), Cvijanovic* 13 (5/8, 1/3), Cedolini NE, Tau NE, Gilli* 3 (0/2, 1/4), Del Pero 7 (1/4, 1/5), Pilatone, Piatti NE, Robinson* 12 (2/10, 1/3)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 10/25 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 37 11+26 (Gilli 8) - Assist: 15 (D'Alie 6) - Palle Recuperate: 5 (Gilli 2) - Palle Perse: 11 (Simon 4)

Arbitri: Boscolo E., Roiaz M., Rodia P.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Taylor S. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 171 (19)

Roumy S. (E-Work Faenza) 158 (19,8)

Kuier A. (Umana Reyer Venezia) 150 (16,7)

Benson M. (O.ME.P.S. Battipaglia) 147 (14,7)

Moore T. (Geas Sesto San Giovanni) 146 (18,2)

Tagliamento M. (RMB Brixia Basket) 144 (16)

Attura B. (Autosped G BCC Derthona Basket) 132 (14,7)

Scalia S. (La Molisana Magnolia Campobasso) 126 (15,8)

Cupido R. (O.ME.P.S. Battipaglia) 126 (12,6)

Reichert M. (E-Work Faenza) 124 (13,8)

Simon A. (Alama San Martino di Lupari) 122 (13,6)

Kunaiyi-Akpanah P. (La Molisana Magnolia Campobasso) 115 (14,4)

Robinson A. (Alama San Martino di Lupari) 115 (12,8)

Makurat A. (Geas Sesto San Giovanni) 115 (12,8)

Salaun J. (Famila Wuber Schio) 112 (12,4)

Spreafico L. (Geas Sesto San Giovanni) 111 (13,9)

Fondren C. (E-Work Faenza) 110 (15,7)

Smalls K. (Umana Reyer Venezia) 108 (12)

Penna E. (Autosped G BCC Derthona Basket) 103 (11,4)

Villa M. (Umana Reyer Venezia) 101 (11,2)



