Techfind Serie A2, Girone B - vittorie esterne per Trieste e Roseto

Vittoria per la Futurosa iVision Trieste, 68-79 sul campo della Bagalier FE.BA. Civitanova. Le ospiti partono forte con un primo quarto da 19-8, e a inizio terzo periodo arrivano anche a toccare il +20. Nel finale Civitanova riesce a rimettere in piedi la partita e a tornare in singola cifra di svantaggio, ma non c'è tempo per la rimonta. Con questa vittoria Trieste arriva all'ultima giornata con opzioni di qualificazione alla Coppa Italia. La migliore è Miccoli con 19 punti e 11 rimbalzi, a cui si aggiungono i 16 di Sammartini, mentre dall'altra parte non basta Perini con 27 punti e 7 assist.

Vince in trasferta anche l'ARAN Cucine Panthers Roseto, che supera 65-66 la PF Umbertide. Una vittoria arrivata al termine di una partita estremamente equilibrata, in cui Roseto resta davanti per larghi tratti ma senza mai scappare via definitivamente. Nel finale Umbertide sfiora il colpaccio, portandosi dal -7 a un possesso e poi a un singolo punto di svantaggio, ma Baldi (18 punti e 6 rimbalzi) sbaglia il tiro libero del possibile pareggio. Decisive Sakeviciute e Caloro con rispettivamente 18 e 16 punti.

A2 Femminile – Girone B

12^ Giornata di Andata



RISULTATI:



21/12/2024

Passalacqua Ragusa - Basket Girls Ancona 63 - 44

Velcofin Interlocks Vicenza - Solmec Rhodigium Basket 60 - 46

Halley Thunder Matelica - Martina Treviso 76 - 66

Pallacanestro Vigarano - W.APU Delser Crich Udine 55 - 69

Alperia Basket Club Bolzano - San Giorgio MantovAgricoltura 56 - 66



22/12/2024

Bagalier FE.BA Civitanova - Futurosa iVision Trieste 68 - 79

PF Umbertide - ARAN Cucine Panthers Roseto 65 - 66







CLASSIFICA:

W.APU Delser Crich Udine 22, ARAN Cucine Panthers Roseto 18, San Giorgio MantovAgricoltura 18, Futurosa iVision Trieste 16, Halley Thunder Matelica 16, Passalacqua Ragusa 15, Martina Treviso 14, Alperia Basket Club Bolzano 12, Velcofin Interlocks Vicenza 10, PF Umbertide 8, Solmec Rhodigium Basket 6, Bagalier FE.BA Civitanova 6, Basket Girls Ancona 2, Pallacanestro Vigarano 2





Passalacqua Ragusa - Basket Girls Ancona 63 - 44 (24-4, 37-10, 57-26, 63-44)

PASSALACQUA RAGUSA: Terrone, Consolini* 12 (3/5, 2/5), Pelka* 7 (2/4, 1/5), Salice 6 (1/3 da 2), Mazza*, Tomasoni 6 (0/1, 1/1), Siciliano* 18 (5/9, 2/5), Kozakova 9 (3/5, 1/1), Narviciute* 1 (0/2 da 2), Olodo 4 (2/4 da 2), Labanca NE

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 16/39 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 33 9+24 (Mazza 8) - Assist: 20 (Mazza 5) - Palle Recuperate: 13 (Consolini 4) - Palle Perse: 14 (Salice 3)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 9 (3/3, 1/3), Marassi, Streri* 7 (2/6, 1/4), Pelizzari 12 (3/9, 0/4), Bona* 1 (0/2 da 2), Manizza, Giangrasso* 2 (1/1, 0/1), Cotellessa 5 (1/1, 1/2), Barbakadze 4 (1/5, 0/2), Maroglio* 4 (2/2, 0/1), Aizsila, Garcia Leon

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 13/31 - Tiri da 3: 3/18 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 34 8+26 (Barbakadze 7) - Assist: 14 (Streri 4) - Palle Recuperate: 7 (Streri 2) - Palle Perse: 24 (Streri 4)

Arbitri: Bernassola A., Rosato F.



Velcofin Interlocks Vicenza - Solmec Rhodigium Basket 60 - 46 (24-12, 29-21, 46-32, 60-46)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 16 (5/8 da 2), Nespoli 1 (0/0, 0/0), Tava* 11 (4/9, 0/1), Pellegrini* 8 (0/1, 2/6), Assentato* 7 (2/2, 0/1), Peserico 2 (1/6 da 2), Chilò, Mattera* 10 (5/7 da 2), Valente, Mutterle, Vitari 5 (1/5, 1/3)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 15/25 - Rimbalzi: 38 8+30 (Pellegrini 8) - Assist: 12 (Cecili 5) - Palle Recuperate: 10 (Mattera 4) - Palle Perse: 19 (Cecili 7) - Cinque Falli: Mattera

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 11 (1/6, 2/5), Viviani 2 (1/2, 0/4), Castelli* 5 (1/6, 1/3), Battilotti* 4 (1/4, 0/1), Bonivento, Zanetti S., Leghissa N.* 12 (5/10 da 2), Garofalo 4 (2/7 da 2), Novati 4 (1/1 da 2), Atanasovska, Zuccon* 4 (1/3 da 2)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 13/45 - Tiri da 3: 3/13 - Tiri Liberi: 11/20 - Rimbalzi: 41 17+24 (Zuccon 8) - Assist: 9 (Stoichkova 2) - Palle Recuperate: 8 (Viviani 2) - Palle Perse: 23 (Zuccon 6)

Arbitri: Lillo D., Iaia A.



Halley Thunder Matelica - Martina Treviso 76 - 66 (18-12, 34-37, 56-53, 76-66)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 2 (1/2, 0/1), Cabrini* 10 (2/6, 2/7), Patanè 3 (1/2 da 3), Celani* 6 (0/2, 0/2), Battellini NE, Gramaccioni* 13 (5/10, 1/4), Gonzalez 12 (1/3, 3/6), Zamparini 3 (1/1 da 3), Poggio* 9 (4/7, 0/1), Bonvecchio* 18 (3/4, 3/5), Andreanelli NE, Sanchez NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 11/29 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 37 9+28 (Poggio 8) - Assist: 14 (Gonzalez 5) - Palle Recuperate: 4 (Cabrini 1) - Palle Perse: 11 (Cabrini 3)

MARTINA TREVISO: Vespignani* 5 (2/5, 0/5), Peresson* 15 (3/5, 2/8), Stawicka* 5 (0/2, 1/3), Lazzari NE, Aghilarre 2 (0/1 da 2), Chukwu 8 (1/2, 1/1), Da Pozzo* 5 (2/5, 0/1), Egwoh Ashley 2 (1/4 da 2), Aijanen* 22 (7/9, 2/3), Carraro 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 17/34 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 14/21 - Rimbalzi: 36 7+29 (Aijanen 10) - Assist: 17 (Peresson 6) - Palle Recuperate: 5 (Chukwu 2) - Palle Perse: 16 (Aghilarre 4) - Cinque Falli: Vespignani

Arbitri: Mammoli A., Ricci L.



Pallacanestro Vigarano - W.APU Delser Crich Udine 55 - 69 (10-16, 28-30, 39-51, 55-69)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello 2 (1/3, 0/1), Tintori* 6 (3/8, 0/5), Valensin* 25 (5/13, 4/10), Zangara 3 (1/1 da 3), Cutrupi* 6 (3/10 da 2), Grassia* 3 (1/4, 0/6), Patriarca, Armillotta 3 (0/1, 1/2), Pepe 3 (1/2 da 2), Visone* 4 (1/4, 0/5)

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 15/45 - Tiri da 3: 6/30 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 48 13+35 (Cutrupi 10) - Assist: 9 (Pepe 3) - Palle Recuperate: 8 (Grassia 3) - Palle Perse: 13 (Visone 4)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 19 (6/10, 2/4), Penna*, Sasso 11 (2/2, 2/3), Bacchini* 15 (2/7, 3/8), Gianolla* 10 (2/10, 0/1), Cancelli 2 (1/4 da 2), Agostini, Bianchi 1 (0/4 da 2), Casella 2 (1/1 da 2), Gregori, Obouh Fegue* 9 (4/9 da 2)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 18/50 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 12/20 - Rimbalzi: 54 13+41 (Bovenzi 12) - Assist: 13 (Bovenzi 5) - Palle Recuperate: 6 (Bovenzi 3) - Palle Perse: 13 (Cancelli 5)

Arbitri: Forni M., Alessi N.



Alperia Basket Club Bolzano - San Giorgio MantovAgricoltura 56 - 66 (8-25, 24-40, 43-55, 56-66)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Mazzucco, Schwienbacher* 12 (2/6, 1/5), Favaretto* 2 (1/1, 0/1), Malintoppi, Egwoh Alessia* 6 (3/4, 0/1), Stefanczyk* 4 (0/2, 1/4), Gualtieri 2 (1/1, 0/1), Manzotti* 18 (3/4, 3/8), Vaitekunaite 7 (2/3, 1/4), Bonato 5 (1/2, 1/1), Zaman, Kob

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 13/24 - Tiri da 3: 7/30 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 30 6+24 (Vaitekunaite 7) - Assist: 13 (Schwienbacher 5) - Palle Recuperate: 4 (Schwienbacher 1) - Palle Perse: 14 (Schwienbacher 3)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta NE, Llorente* 6 (3/7 da 2), Fiorotto* 6 (1/4, 0/1), Cerani, Dell'Olio V. 7 (2/4, 1/4), Fusari* 11 (0/2, 2/8), Cremona, Ramò* 12 (0/4, 4/8), Cavazzuti 2 (0/0, 0/0), Orazzo* 22 (4/11, 3/6)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 10/32 - Tiri da 3: 10/27 - Tiri Liberi: 16/22 - Rimbalzi: 48 19+29 (Ramò 9) - Assist: 11 (Orazzo 3) - Palle Recuperate: 10 (Fiorotto 4) - Palle Perse: 13 (Orazzo 4)

Arbitri: Andretta A., Occhiuzzi G.



Bagalier FE.BA Civitanova - Futurosa iVision Trieste 68 - 79 (8-19, 30-47, 47-62, 68-79)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Streni NE, Panufnik 4 (2/4, 0/1), Sciarretta NE, Severini*, Perini* 27 (4/8, 5/8), Mini* 6 (1/4, 1/2), Binci* 7 (3/8, 0/2), Contati NE, Bocola 10 (3/5, 1/4), Jaworska* 10 (4/9 da 2), Pelliccetti 4 (2/3, 0/2)

Allenatore: Ferazzoli I.

Tiri da 2: 19/42 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 27 8+19 (Bocola 6) - Assist: 24 (Perini 7) - Palle Recuperate: 11 (Perini 5) - Palle Perse: 10 (Squadra 2) - Cinque Falli: Bocola

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 3 (0/1, 1/2), Ravalico 9 (3/3 da 3), Rosset NE, Mosetti* 8 (3/10, 0/1), Miccoli* 19 (9/12, 0/1), Mueller NE, Srot 13 (0/2, 3/3), Sammartini* 16 (4/8, 0/2), Lombardi*, Camporeale* 11 (1/3, 3/5), Messina NE

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 17/36 - Tiri da 3: 10/19 - Tiri Liberi: 15/20 - Rimbalzi: 40 12+28 (Miccoli 11) - Assist: 13 (Mosetti 5) - Palle Recuperate: 4 (Srot 2) - Palle Perse: 15 (Sammartini 4) - Cinque Falli: Miccoli

Arbitri: Manco M., Leggiero L.



PF Umbertide - ARAN Cucine Panthers Roseto 65 - 66 (18-18, 33-35, 49-53, 65-66)

PF UMBERTIDE: Kasapi* 5 (2/8, 0/1), Tempia 12 (1/2, 2/4), Boraldo NE, Bartolini* 9 (3/3, 1/4), Cenci NE, Gianangeli* 7 (2/4 da 2), Braccagni, Paolocci, Schena* 12 (5/7, 0/1), Baldi* 18 (7/14, 1/2), Offor 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 21/41 - Tiri da 3: 4/13 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 39 9+30 (Gianangeli 8) - Assist: 9 (Schena 3) - Palle Recuperate: 6 (Kasapi 1) - Palle Perse: 18 (Kasapi 4)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite* 2 (1/3 da 2), Lucantoni* 9 (3/4, 1/2), Sorrentino 6 (1/3, 1/4), Caloro* 16 (4/5, 2/5), Espedale 6 (1/3, 1/8), Polimene NE, Lizzi 3 (1/5 da 2), Bardaré, Sakeviciute* 18 (8/12 da 2), Coser* 6 (1/1, 1/4), Capra NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 20/36 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 28 5+23 (Kraujunaite 8) - Assist: 8 (Lucantoni 3) - Palle Recuperate: 7 (Kraujunaite 2) - Palle Perse: 10 (Lucantoni 3)

Arbitri: Cieri A., Forconi M.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 217 (18,1)

Baldi B. (PF Umbertide) 192 (16)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 186 (15,5)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 173 (14,4)

Gianolla C. (W.APU Delser Crich Udine) 170 (14,2)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 158 (13,2)

Peresson A. (Martina Treviso) 153 (12,8)

Aijanen A. (Martina Treviso) 146 (12,2)

Perini V. (Bagalier FE.BA Civitanova) 143 (11,9)

Manzotti G. (Alperia Basket Club Bolzano) 142 (11,8)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 141 (11,8)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 140 (11,7)

Sorrentino G. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 138 (11,5)

Milani A. (W.APU Delser Crich Udine) 137 (13,7)

Valensin C. (Pallacanestro Vigarano) 136 (11,3)

Sammartini G. (Futurosa iVision Trieste) 136 (11,3)

Mosetti M. (Futurosa iVision Trieste) 134 (11,2)

Schwienbacher L. (Alperia Basket Club Bolzano) 131 (11,9)

Pellegrini M. (Velcofin Interlocks Vicenza) 129 (10,8)

Cabrini A. (Halley Thunder Matelica) 128 (10,7)

