Techfind Serie A2, Girone A - Broni vince a Torino nel posticipo

Vittoria esterna per la Logiman Broni, 59-68 contro Torino Teen Basket. Dopo un primo tempo equilibrato il parziale decisivo arriva in un terzo quarto da 22-10, passano definitivamente avanti e allungano oltre la doppia cifra di vantaggio. Per Broni la vittoria vale l'aggancio all'ottavo posto a una giorntata dal termine del girone d'andata. Top scorer Russo con 25 punti, protagonista anche Morra con una doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi. Per Torino 13 di Popovic e 11 in 19 minuti di Isoardi.

A2 Femminile – Girone A

12^ Giornata di Andata



21/12/2024

USE Rosa Scotti Empoli - Repower Sanga Milano 71 - 72

Jolly Acli Basket Livorno - Virtus Academy Benevento 72 - 52

CLV-Limonta Costa Masnaga - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 74 - 56



22/12/2024

Torino Teen Basket - Logiman Broni 59 - 68





CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 20, CLV-Limonta Costa Masnaga 20, USE Rosa Scotti Empoli 20, Repower Sanga Milano 18, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 16, Jolly Acli Basket Livorno 14, Cestistica Spezzina 12, Logiman Broni 10, Nuova Icom San Salvatore Selargius 10, Salerno Ponteggi Salerno 10, Tecnoengineering Moncalieri 6, Torino Teen Basket 6, Basket Foxes Giussano 6, Virtus Academy Benevento 0



USE Rosa Scotti Empoli - Repower Sanga Milano 71 - 72 (19-17, 34-26, 50-53, 71-72)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Tarkovicova 16 (1/3, 4/5), Leghissa E., Fiaschi NE, Colognesi* 9 (4/11, 0/2), Ruffini 3 (0/1, 1/4), Ianezic* 6 (2/5, 0/4), Castellani* 12 (1/10, 3/6), Ndiaye 2 (1/3 da 2), Chelini NE, Casini, Antonini* 3 (1/3 da 3), Vente* 20 (7/11, 0/1)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 16/47 - Tiri da 3: 9/26 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 51 18+33 (Colognesi 18) - Assist: 15 (Colognesi 5) - Palle Recuperate: 7 (Casini 2) - Palle Perse: 15 (Ruffini 4)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 19 (5/13, 1/5), Nori NE, Moroni* 12 (1/4, 1/5), Merisio, Zelnyte* 5 (0/1, 1/4), Allievi* 15 (4/11, 1/2), Tibè* 8 (4/9 da 2), Sordi NE, Cicic 13 (1/4, 3/7), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 15/43 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri Liberi: 21/24 - Rimbalzi: 44 13+31 (Allievi 11) - Assist: 14 (Allievi 4) - Palle Recuperate: 5 (Toffali 2) - Palle Perse: 13 (Toffali 4)

Arbitri: Scaramellini E., Renga M.



Jolly Acli Basket Livorno - Virtus Academy Benevento 72 - 52 (16-16, 41-28, 60-40, 72-52)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 7 (2/4, 1/1), Ceccarini 6 (0/1, 2/4), Preziosi, Sassetti 9 (3/3, 1/4), Georgieva 14 (6/10, 0/1), Orsini* 3 (1/4 da 2), Miccio* 12 (0/1, 4/7), Botteghi* 13 (5/7, 1/5), Okodugha* 6 (2/3 da 2), Evangelista 2 (0/1 da 2), Arecco, Madonna NE

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 19/35 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 41 10+31 (Orsini 10) - Assist: 26 (Preziosi 5) - Palle Recuperate: 11 (Sassetti 3) - Palle Perse: 21 (Botteghi 5)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi* 3 (1/5 da 3), Landi* 3 (0/4, 1/3), Franceschini 6 (0/3, 2/4), Chiapperino* 9 (3/5, 1/6), Rubortone NE, Lafranceschina NE, Feoli, Toffolo F.* 12 (4/11, 1/3), Chiovato* 17 (8/12, 0/3), Castagna 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 16/36 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 2/7 - Rimbalzi: 32 9+23 (Toffolo 10) - Assist: 10 (Lombardi 3) - Palle Recuperate: 14 (Chiapperino 5) - Palle Perse: 20 (Toffolo 6)

Arbitri: Tognazzo H., Gallo S.



CLV-Limonta Costa Masnaga - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 74 - 56 (23-20, 45-32, 61-48, 74-56)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 17 (3/6, 3/8), Cibinetto 5 (1/1, 1/2), Osazuwa* 5 (2/6, 0/3), Gorini* 9 (3/7 da 3), N'Guessan* 15 (6/9, 0/3), Kaczmarczyk NE, Olandi, Algeri, Bonomi 6 (0/1, 2/5), Motta, Serra 2 (1/2 da 2), Crowder* 15 (3/7, 2/9)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 16/32 - Tiri da 3: 11/37 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 42 12+30 (Penz 12) - Assist: 17 (Penz 6) - Palle Recuperate: 11 (Penz 4) - Palle Perse: 16 (N'guessan 7)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni* 3 (0/3, 1/8), Rossini* 7 (2/7, 1/5), Lazzaro NE, Mioni* 11 (4/7 da 2), Stroscio 6 (3/11, 0/1), Conde Duran* 6 (2/8 da 2), Cruz Ferreira 10 (2/5, 1/5), Amatori NE, Di Fine 2 (0/1 da 3), De Cassan* 11 (1/5, 3/6)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 14/46 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 10/19 - Rimbalzi: 54 24+30 (Conde Duran 10) - Assist: 17 (Rossini 6) - Palle Recuperate: 8 (Conde Duran 5) - Palle Perse: 20 (Mioni 4)

Arbitri: Spessot M., Corrias C.



Torino Teen Basket - Logiman Broni 59 - 68 (18-15, 34-34, 44-56, 59-68)

TORINO TEEN BASKET: Azzi*, Fratamico NE, Paleari 5 (1/3, 1/2), Popovic* 13 (5/9, 1/1), Colli* 10 (4/9, 0/3), Baima, Varaldi, Tortora 8 (4/5 da 2), Isoardi 11 (3/4, 1/3), Giacomelli* 6 (0/1, 1/2), Jankovic* 6 (1/4 da 2)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 4/14 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 28 5+23 (Colli 7) - Assist: 8 (Azzi 2) - Palle Recuperate: 8 (Baima 2) - Palle Perse: 15 (Colli 5) - Cinque Falli: Jankovic

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 8 (4/7, 0/4), Frigo 6 (1/1, 1/1), Carbonella NE, Reggiani* 5 (2/4 da 2), Baldelli*, Scarsi 6 (3/3, 0/2), Russo* 25 (6/13, 3/10), Hartmann NE, Buranella NE, Morra* 18 (7/13 da 2), Merli NE

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 23/42 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 10/16 - Rimbalzi: 44 17+27 (Morra 11) - Assist: 7 (Nasraoui 2) - Palle Recuperate: 8 (Reggiani 3) - Palle Perse: 15 (Morra 5)

Arbitri: Di Franco M., Toffali M.







CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 226 (18,8)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 201 (16,8)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 192 (16)

Colli C. (Torino Teen Basket) 180 (15)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 172 (14,3)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 171 (14,2)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 164 (13,7)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 160 (13,3)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 159 (13,2)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 156 (13)

Penz E. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 149 (12,4)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 147 (12,2)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 147 (12,2)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 146 (12,2)

Ceccarelli S. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 145 (13,2)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 145 (12,1)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 141 (11,8)

Crowder J. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 138 (11,5)

Mioni M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 137 (12,5)

Nasraoui M. (Logiman Broni) 135 (11,2)