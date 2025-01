Techfind Serie A2 – All eyes on...Ludovica Sammartino e Beatrice Baldi

Dodicesimo appuntamento con la rubrica “All eyes on...” in cui approfondiamo le prestazioni copertina di ogni settimana nella serie cadetta.



GIRONE A – SAMMARTINO: SUONA LA VITTORIA

Il primo weekend dopo le feste ti lascia spesso in sospeso: è da poco iniziato un nuovo anno, la seconda parte di stagione prende il via e ogni risultato vale doppio, sia esso un trionfo o una caduta. La Tecnoengineering Moncalieri aveva necessità di cominciare il 2025 nel migliore dei modi, ma la trasferta da affrontare non era certamente delle più semplici, in palio però c'era la possibilità di scalare le gerarchie e avvicinarsi alla zona play-off, quest'anno più agguerrita del solito. In una sfida punto a punto, le piemontesi hanno dovuto ricorrere al doppio overtime dopo essersi viste recuperare negli ultimi 15” del quarto periodo i punti di vantaggio accumulati; tuttavia, ci ha pensato Ludovica Sammartino a suonare le campane a festa, con un sangue freddo che le ha permesso prima di portarla al secondo supplementare e infine a regalare la vittoria alla sua squadra. La classe 2005 – vent'anni da compiere il prossimo 6 aprile – ha messo sul tabellino cifre da stropicciarsi gli occhi: 33 punti, frutto di una prova balistica che dice 6/11 da due, 5/9 da tre e 6/6 dalla lunetta; in aggiunta sono arrivati 9 falli subiti, 7 rimbalzi, 1 recupero e 1 assist per 34 di valutazione in oltre 40 minuti spesi sul parquet. Massimo in carriera alle voci punti e valutazione, ritoccati i precedenti di 22 e 33 registrati quest'anno alla prima giornata contro la Jolly ACLI Basket Livorno; record anche nel numero delle triple segnate, con le 5 messe a referto che superano le 4 realizzate contro Roseto quando vestiva la divisa della Pallacanestro Vigarano. Decima partita stagionale chiusa in doppia cifra, la terza consecutiva che va a pareggiare momentaneamente la striscia più lunga fatta registrare nelle prime tre giornate di questa annata. La nativa di Gela è al primo anno con le piemontesi – dopo aver indossato le canotte di Ragusa, Vigarano e Umbertide – e subito si sta distinguendo come una delle migliori a roster, le sue cifre infatti ci dicono che sta mettendo in piedi 14.8 punti, 8.2 rimbalzi, 4.8 falli subiti, 1.5 assist e 15.8 di valutazione.



GIRONE B – LA TEMPRA DELLE BALDI GIOVANI

Un passo avanti importante dopo il successo maturato nel primo weekend del 2025, perché la compagine perugina da oggi potrà mettere il fiato sul collo alle rivali in zona play-off, essendo arrivata ad una sola vittoria dall'ottava posizione. Umbertide aveva cominciato con il piede giusto la stagione, poi aveva affrontato un periodo affatto semplice, ritrovandosi a navigare in acque torbide da cui è riuscita ad uscire egregiamente, riportandosi a ridosso dell'obiettivo prefissato. Il merito è senza ombra di dubbio di un gruppo composto da tante ragazze giovani – in cui una solamente è nata prima degli anni 2000 –, le quali però hanno inteso alla perfezione il valore rappresentato da questa divisa. Spicca nel successo del weekend l'opera delle “balde giovani”, anzi di Beatrice Baldi che ha messo il sigillo sulla vittoria, arrivata in maniera sofferta e di cui aveva le umbre avevano grande necessità. La nativa di Mirano è stata la top scorer della contesa, l'unica in doppia cifra della propria squadra, capace di mettersi sulle spalle l'intero gruppo e trascinarlo alla vittoria; il suo tabellino recita 19 punti (6/13 da due e 7/9 dalla lunetta), 9 rimbalzi (4 dei quali offensivi), 6 falli subiti, 2 stoppate, 1 recupero e 26 di valutazione in 32 minuti sul parquet. La sua prova ha messo in mostra non solo la facilità realizzativa, ma anche la forte presenza sotto le plance e la capacità di cancellare i sogni delle avversarie. Per la classe 2000 si è trattato della partita numero nove chiusa con almeno 10 punti a referto e la dodicesima consecutiva in doppia cifra per valutazione; terza partita consecutiva con almeno 6 falli subiti, la seconda con almeno 2 stoppate e la tredicesima di fila in cui agguanta almeno 5 rimbalzi. Arrivata alla quarta stagione non consecutiva con Umbertide, la 24enne si sta imponendo come una delle migliori giocatrici della serie cadetta, sempre più leader del suo gruppo e in grande ascesa come ci dicono le sue medie: 16.2 punti, 8.2 rimbalzi, 3.8 falli subiti, 1.7 recuperi, 1.3 assist e 18.1 di valutazione.