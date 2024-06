Italia-Spagna diretta basket: ultima amichevole prima del Preolimpico LIVE

MADRID (SPAGNA) - Appuntamento prestigioso per l' Italbasket : questa sera (martedì 25 giugno, ore 19:00) gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco sfidano in amichevole al ' WiZink Center ' di Madrid la Spagna campione d'Europa in carica di coach Sergio Scariolo . Il match con la Selección precede l'atteso torneo Preolimpico di San Juan (Porto Rico) che vedrà impegnati Gallinari e compagni dal 2 al 7 luglio. Segui la diretta della partita .

20:21

Italia-Spagna 39-48

Prima Abrines, poi Nunez, due missuli che affondano l'Italia a -9 a metà del terzo quarto.

20:15

Italia-Spagna 39-42

La Spagna torna ad allungare, ma la nuova tripla di Spissu tiene l'Italia in partita!

20:13

Italia-Spagna 34-36

Torna bene l'Italia in campo dopo l'intervallo lungo e mette subito due bombe con Spissu e Petruccelli!

19:56

Italia-Spagna 28-33: Azzurri sotto al break

All'intervallo lungo si arriva con la Spagna a +5 sull'Italia. Accelerazione nel finale del secondo quarto degli spagnoli, che chiudono il parziale a +9. Willy Hernangomez cresce alla distanza, dopo aver preso le misure a Melli.

19:50

Italia-Spagna 28-29

Sorpasso Spagna! Una bomba di Alex Abrines porta avanti gli iberici nel finale del secondo quarto!

19:48

Italia-Spagna 26-24

Bella incursione di John Petruccelli, che riporta avanti l'Italia. Time-out Spagna.

19:45

Italia-Spagna 24-24

Buon momento per la Spagna, che agguanta gli Azzurri, anche grazie al tecnico incassato per le protesete di coach Pozzecco.

19:40

Italia-Spagna 22-18

Prima la reazione spagnola con Rudy Fernandez e Llull, poi la risposta azzurra con Pajola e ancora Gallinari.

19:35

Italia-Spagna 19-13

Botta e risposta da tre in apertura di secondo quarto tra Brizuela e Gallinari, poi Pajola porta l'Italia a +6!

19:30

Italia-Spagna 14-10: Azzurri avanti dopo il primo quarto

È il tap-in di Ricci a ristabilire le distanze dalla Spagna, Italia che chiude il primo quarto avanti 14-10.

19:28

Italia-Spagna 12-10

Il time-out ora lo chiama Pozzecco, dopo il parziale di 5-0 per la Spagna, che ha riportato gli iberici a -2 a meno di un minuto dalla sirena.

19:25

Italia-Spagna 12-5

I fratelli Hernangomez riportano sotto la Spagna, ma Mannion rimette l'Italia a +7. E Scariolo chiama il time-out.

19:15

Italia-Spagna 10-3

Melli si presenta con due triple nei primi 5' e già indirizza questo primo quarto, impattato meglio dall'Italia rispetto alla Spagna.

19:10

Italia-Spagna, si inizia!

Palla a due per Italia-Spagna! Gli Azzurri partono con Spissu, Tonut, Melli, Polonara e Petrucelli; Scariolo risponde con Lopez-Arostegui, Aldama, Willy Hernangomez, Abrines e Nunez.

19:07

Tributo a Marc Gasol

Prima della palla a due, tributo per Marco Gasol, fratello di Pau, che dopo una lunga carriera costellata di successi, anche e soprattutto con la Spagna, ha annunciato il suo addio al basket.

18:58

Italia-Spagna: squadre in campo

Tutto pronto sul parquet del WiZink Center di Madrid per l'amichevole di lusso tra Italia e Spagna, ultimo test per le squadre di Scariolo e Pozzecco prima del torneo Preolimpico.

18:53

Il programma degli Azzurri

Gli Azzurri faranno ritorno in Italia subito dopo l'amichevole di questa sera, per partire alla volta di Miami già domani. Quindi due giorni di allenamenti in Florida e il trasferimento a San Juan, in Portorico, in vista del debutto del 2 luglio con il Bahrain nel torneo Preolimpico.

18:39

Bilancio positivo a Madrid per gli Azzurri

È la dodicesima volta che l'Italbasket è di scena a Madrid, ma curiosamente sarà solamente la quarta occasione in cui lo farà contro la Spagna. Tre dunque i precedenti nella capitale spagnola, due amichevoli, nel '52 e nel '69, e la sfida iridata dell'1986, con gli Azzurri avanti 2-1. Nel computo totale degli incontri giocati a Madrid, sono 7 i successi italiani.

18:28

Anche la Spagna a caccia del pass

Anche la Spagna campione d'Europa di coach Sergio Scariolo è a caccia del pass per Parigi 2024 e dovrà affrontare il torneo Preolimpico. Gli iberici però lo faranno in casa, a Valencia, inseriti nel mini-girone con Angola e Libano.

18:15

Basket, l'Italia batte la Georgia e Pozzecco sceglie i 12 per il Preolimpico

La Nazionale si aggiudica la 'Trentino basket cup', superando nettamente Shengelia e compagni. Il ct taglia Casarin: "Scelte non facili". LEGGI TUTTO

18:10

Italia-Spagna, i precedenti

La sfida tra gli azzurri e i campioni d'Europa in carica vivrà il suo atto numero 68 dal 1950 (vittoria dell'Italbasket in amichevole a Nizza con il punteggio di 41-35). Ultimamente le due nazionali si sono sfidate in varie occasioni spartendosi la posta in palio, soprattutto nel recente doppio confronto valevole per le qualificazioni al Mondiale filippino del 2023: sconfitta a Pesaro dopo un supplementare (84-88) e vittoria a Caceres (72-68.

18:00

Italia-Spagna, dove vederla in tv e streaming

L'amichevole tra Italia e Spagna, appuntamento che precede il torneo Preolimpico di San Juan (Porto Rico), è in programma questa sera, martedì 25 giugno, ore 19:00, al 'WiZink Center' di Madrid. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) oppure in diretta streaming su SkyGO e Now TV.

