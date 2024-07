Italia-Bahrain diretta: segui il preolimpico di basket LIVE

Comincia il Preolimpico di San Juan a Portorico, crocevia fondamentale per l'Italbasket di Gianmarco Pozzecco , ancora a caccia del pass olimpico . Servirà vincere questo mini torneo e non sarà semplice. Gli azzurri fanno il loro esordio alle ore 23.30 contro Bahrain , una nazionale mai incontrata prima e solo apparentemente abbordabile (è numero 67 nel ranking Fiba). Il match d'esordio nasconde delle insidie che l'Italia dovrà essere brava a superare: vietato fare passi falsi. Gli Azzurri arrivano a questo match dopo i successi contro Georgia e Spagna in amichevole.

21:22

Italia-Bahrain, dove vederla in tv

Oltre che in diretta testuale sul nostro sito, la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky Sport Arena (e in streaming su Now) a partire dalle ore 23.30

21:06

Il cammino dell'Italia al preolimpico

Gli azzurri esordiranno stasera contro Bahrain alle ore 23.30. Venerdì poi se la vedranno contro Portorico (ore 2.30). La possibile semifinale è prevista per sabato (ore 22 o ore 1), la finale è in programma domenica alle 24

20:59

Come funziona il torneo preolimpico a San Juan

L'Italia è stata inserita nel Gruppo B insieme a Bahrain e Portorico. Nel Gruppo A, invece, ci sono Messico, Lituania e Costa d'Avorio. Le prime due squadre di ogni girone vanno alle semifinali. Chi vincerà le due semifinali si affronterà poi nella finale. Chi vincerà il torneo otterrà il pass per partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024.

20:49

Cosa temere del Bahrain?

L'Italia dovrà tenere gli occhi belli aperti contro una Nazionale mai affrontata in precedenza. Oltre all'ala Chism, c'è da controllare Muamil Ameer Hamooda, un altro nazionale molto pericoloso e con una buona dose di esperienza. L'allenatore è Jad El Hajj, sulla panchina del Libano al Mondiale nelle Filippine

20:45

Le insidie del Bahrain

C'è un nome da tenere sotto osservazione: lo statunitense naturalizzato Wayne Devon Chism. E' l'ala del Bahrain ed è l'avversario più pericoloso della Nazionale che sfiderà l'Italia di Pozzecco.Nato a Jackson, nel Tennessee, è un giramondo miglior marcatore del Bahrain nelle prime due gare di qualificazione alla FIBA Asia Cup 2025

San Juan, Portorico