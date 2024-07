Italia-Lituania diretta basket: segui la semifinale del Preolimpico LIVE

SAN JUAN (PORTO RICO) - È il giorno del dentro o fuori per l' Italbasket di Gianmarco Pozzecco . Oggi (sabato 6 luglio) al Coliseum 'José Agrelot' di San Juan gli azzurri sfidano la fortissima Lituania in un match senza appello che vale l’accesso alla finale del Preolimpico . Gallinari e compagni dovranno quindi battere la nazionale del ct Maksvytis per conquistare un posto all'ultimo atto del torneo (nell'altra semifinale Porto Rico affronta il Messico ) e tenere vivo il sogno che porta alle Olimpiadi di Parigi . Segui la diretta del match .

ITALIA-LITUANIA 38-47 LIVE 2nd

22:47

Secondo quarto: Italia-Lituania 38-47

Sirvydis prova il tiro da tre ma Petrucelli glielo impedisce, commettendo un sanguinosissimo fallo: 3/3 a cronometro fermo per il giocatore dello Zalgiris. A fil di sirena, terzo tempo di Polonara che non va oltre il ferro: +9 per la nazionale baltica all'intervallo lungo.

22:44

Lekavicius punisce l'Italia

Gli azzurri perdono la testa: Lekavicius, tutto solo, segna la tripla del +6 poi Melli commette un ingenuo fallo in attacco, il secondo della sua partita e il quinto di squadra. Pozzecco, furioso, chiama il time-out.

22:40

Tonut porta l'Italia sul -3

Bella reazione degli azzurri con la tripla di Petrucelli ma Grigonis (15 punti finora) mette a segno un canestro da urlo e riporta i suoi sul +5 che diventa +3 complice l'acuto di Tonut.

22:36

Kuzminskas chiama, Gallinari risponde

I lituani escono dal time-out con il canestro dell'ex Milano, aiutato dal tabellone. Gli azzurri accorciano con Gallinari: 2/2 a cronometro fermo e 8 punti a referto per Danilo.

22:33

Parziale azzurro con Melli e Tonut

Il 'Gallo' scuote gli azzurri ma poi protesta per un contatto di gioco, beccandosi il fallo tecnico: Grigonis ringrazia e firma il +9 lituano. L'Italia però non si disunisce e con un parziale di 4-0 firmato Melli (tap-in) e Tonut (in contropiede) si porta sul -5. Time-out Maksvytis!

22:29

La Lituania vola, Italia in difficoltà

Lekavicius segna il libero, Mannion da tre non va oltre il ferro. Sul ribaltamento di fronte, a fil di sirena e senza ritmo, Grigonis sale in cattedra segnando la tripla e firma il +8 lituano. Giocata di alta qualità degli azzurri sull'asse Mannion-Melli: l'Italia c'è ma non basta. La Lituania vola sul +10 con la schiacciata di Tubelis e tap-in vincente di Butkievicus che non completa il gioco da tre punti.

22:23

Italia-Lituania, inizia il secondo quarto

Lekavicius apre il secondo parziale segnando dal pitturato, Pajola prova la penetrazione e trova il primo canestro del suo match. Tecnico per proteste a Pozzecco.

22:18

Primo quarto: Italia-Lituania 21-25

2/2 per Gallinari a cronometro fermo e canestro da 2 punti di Sedekerskis. Butkievicius fa poi 1/2 dalla lunetta ma Ricci è scatenato: altra tripla per il giocatore dell'Olimpia Milano. Ci prova anche Gallinari a fil di sirena ma la sua conclusione si ferma sul ferro. +4 Lituania al termine del primo parziale.

22:15

Ricci tiene gli azzurri a galla

1/2 dalla lunetta per l'ex Treviso Dims ma sul ribaltamento di fronte bomba da tre di Ricci. Jokubaitis risponde allo stesso modo per il +6 lituano.

22:12

Lituania scatenata! Kuzminskas da applausi

Schiacciata di Sabonis che firma i primi due punti del suo match, ai quali seguono i due appoggi di Kuzminskas che firma il +7 lituano (parziale aperto di 11-0). Achille Polonara è bravo a fermare l'emorragia con gli azzurri che accorciano sul -5.

22:08

Polonara e Melli show, Grigonis c'è

Il giocatore della Virtus Bologna trova il jolly dai 6,75 m (il primo della partita per gli azzurri), imitato sul ribaltamento di fronte da Grigonis. Melli però è on fire: canestro e fallo (canestro trasformato) che vale il nuovo +4 azzurro. La Lituania non si abbatte e va ancora a segno, da tre, con Grigonis che poi, col tap-in, segna anche il +1 per i baltici.

22:03

Ulanovas e Melli imprecisi dalla lunetta

1/2 a cronometro fermo per il lituano e l'ex Olimpia Milano. In contropiede Melli mette dentro la schiacciata del +4 che diventa -1 con la prima tripla del match firmata Kuzminskas.

22:01

L'Italia parte bene con Spissu

I primi due punti del match portano la firma del playmaker sassarese, neo giocatore degli spagnoli del Saragozza.

22:00

Lo starting five dell'Italia

Il quintetto azzurro di partenza scelto da Pozzecco è composto da Spissu, Abass, Tonut, Polonara e Melli.

21:58

Pochi spettatori al Coliseum 'José Agrelot' di San Juan

Spalti semivuoti al palazzetto di San Juan (capienza di 18mila spettatori) per il match tra l'Italia e la Lituania. L'attesa infatti è tutta per la partita che vedrà protagonisti i padroni di casa di Porto Rico contro il Messico (palla a due all'una di notte, le 19 locali).

21:55

Squadre in campo, è il momento degli inni

Squadre in campo, scatta il momento solenne degli inni nazionali: prima quello della Lituania, poi è il turno dell'inno di Mameli.

21:52

Torneo Preolimpico: Grecia e Croazia in finale

Trascinata da Walkup (19 punti), la nazionale greca travolge 96-68 la Slovenia di Doncic (21 punti) e vola in finale. Sfiderà la Croazia dell'ex Dinamo Sassari Filip Kruslin (solo tre punti a referto) e dell'asso del Real Madrid Mario Hezonja (12 punti) che ha battuto 80-77 la Repubblica Dominicana. Volano all'ultimo atto del Preolimpico anche Bahamas (89-72 col Libano), Lettonia (72-59 con il Camerun) e Brasile (71-60 contro le Filippine).

21:50

Tutto pronto a San Juan

Tra dieci minuti si alzerà il sipario sulla sfida tra Italia e Lituania, semifinale del torneo Preolimpico: l'obiettivo degli azzurri del 'Poz' è centrare la qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

21:48

Da Trinchieri a Magro: quanta Italia in Lituania!

Sono ben tre i coach italiani protagonisti nel campionato lituano: Andrea Trinchieri e Max Menetti occupano rispettivamente i ruoli di head coach e assistente sulla panchina dello Zalgiris Kaunas mentre Alessandro Magro, reduce da tre ottime stagioni a Brescia, culminate con il trionfo in Coppa Italia nelle final eight del 2023, è il nuovo allenatore dei Wolves di Vilnius.

21:40

Italia, allarme rientrato per Gallinari

L'ex Olimpia Milano aveva lasciato anzitempo il parquet nel match con Porto Rico dopo aver rimediato una botta al ginocchio. A seguito degli esami strumentali effettuati, è emerso un leggero trauma al ginocchio destro che non impedirà però al 'Gallo' di essere a disposizione di Pozzecco per la sfida da dentro o fuori con la Lituania.

21:33

Lituania, la stella Sabonis fa paura

Privi di Jonas Valanciunas, assente per questioni legate al suo contratto in Nba (ha firmato da pochi giorni un contratto triennale da 30 milioni di dollari con i Washington Wizards), i lituani si affideranno alla stella più luminosa, Domantas Sabonis e Marius Grigonis, fresco campione d'Europa con il Panathinaikos in Eurolega: il figlio di Arvydas (ex fuoriclasse di Zalgiris Kaunas e Real Madrid) e il classe 1994 sono rispettivamente il terzo e quarto marcatore del torneo Preolimpico con 17 e 19.5 punti di media, alle spalle del messicano Ibarra e del portoricano Thompson Jr. (entrambi top scorer a quota 20).

21:27

Lituania, il cammino al Preolimpico

I ragazzi del ct Kazys Maksvytis hanno chiuso al primo posto il girone D2, frutto di due vittorie sofferte con Messico (96-84) e Costa d’Avorio (97-93).

21:22

Italia, il cammino degli azzurri al torneo Preolimpico

I ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno concluso al secondo posto il girone D2 frutto di una schiacciante vittoria contro il Bahrain (114-53) e della pesante sconfitta con i padroni di casa di Porto Rico (80-69) che, di fatto, ha anticipato la sfida alla Lituania in semifinale.

21:16

Italia, incubo Lituania per gli azzurri

La nazionale baltica è una delle bestie nere dell'Italbasket: in 31 incroci, sono state solo 12 le vittorie italiane, tra le quali spicca l'indimenticabile semifinale olimpica del 2004: 100-91 per la squadra di coach Recalcati all'Oaka di Atene (Pozzecco a referto con 17 punti in 21 minuti). La Lituania ha sempre reso la vita complicata alla selezione azzurra, che ha perso 9 gare su 9 contro i lituani agli Europei a partire dal 1937, primo incrocio di sempre tra le due nazionali, nel torneo continentale in Lettonia (22-20). L’ultima vittoria dell'Italia risale al novembre 2018: a Brescia gli azzurri vinsero 70-65 il match del PalaLeonessa, valido per le qualificazioni al Mondiale cinese del 2019.

21:08

Italia, Pozzecco ci crede: "Lituania? Siamo qui per competere"

Le parole del ct azzurro in vista del decisivo impegno contro la Lituania al Preolimpico: "I tornei come questi riservano sempre grandi sorprese. Abbiamo visto in questi giorni risultati che non hanno rispettato il pronostico iniziale ma non c’è da stupirsi, il basket sta andando in questa direzione e ormai sono tante le nazionali attrezzate ad alto livello. Lituania? Ci attende una partita tosta e complicata ma allo stesso tempo stimolante. Siamo stati competitivi contro il Porto Rico e vogliamo esserlo anche con la Lituania. Siamo qui per competere e lo faremo fino alla fine".

21:01

Italia, i convocati di Pozzecco per il Preolimpico

La lista degli azzurri convocati dal ct per la rincorsa al pass olimpico: Spissu, Mannion, Abass, Tonut, Gallinari, Melli, Ricci, Bortolani, Caruso, Polonara, Pajola, Petrucelli.

21:00

Italia-Lituania, dove vederla in tv e streaming

La semifinale del Preolimpico tra Italia e Lituania è in programma alle 22 ora italiana e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205) e in diretta streaming su SkyGo, Dazn e Now e DAZN.

