Draft WNba, Lorela Cubaj giocherà a New York: è stata scelta con il numero 18

Ha conquistato l'argento ai Mondiali Under17

Con la Nazionale senior, Cubaj vanta 19 presenze e 63 punti e a 23 anni ha già disputato due edizioni dell'EuroBasket Women. A livello Giovanile ha vinto l'argento al Mondiale Under 17 nel 2016 e il bronzo all'Europeo Under 16 nel 2015, partecipando in tutto a ben nove competizioni Fiba, dai 14 ai 19 anni.