Nba, multato Gobert: 25 mila dollari per parolacce

SALT LAKE CITY (Stati Uniti) - Il centro degli Utah Jazz Rudy Gobert è stato multato di 25.000 dollari dalla NBA per aver usato parolacce durante un'intervista televisiva. Il lungo francese è stato il match winner di gara 4 dei playoff contro i Dallas Mavericks: sua la schiacciata (assist di Mitchell) a 11" dalla fine per il sorpasso decisivo contro i texani che è valsa la vittoria ed il 2-2 nella serie. A fine partita, intervistato a caldo, Gobert si è tolto un sassolino dalla scarpa contro quelle voci che da mesi sostengono che tra lui e l'altra stella dei Jazz, Donovan Mitchell, non ci sia un buon rapporto: "F*****o le chiacchiere! Stiamo solo cercando di essere la squadra migliore possibile. Stiamo cercando di goderci il momento. E qualunque cosa accada, accade".