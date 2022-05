Nba Playoff, Miami e Phoenix volano sul 2-0

MIAMI (Stati Uniti) - I Miami Heat si portano 2-0 nella serie contro i Philadelphia 76ers in un'altra partita dove Phila ha ceduto nel finale. All'American Airlines Arena finisce 119-103 con Jimmy Butler da 22 punti e 12 assist, vani i 34 di Tyrese Maxey per i Sixers. Ospiti in partita sotto di 8 punti ad inizio 4° periodo ma poi un parziale di 12-2, chiuso contro tripla di Oladipo (10 punti per lui nel 4°), a 5'32" dalla fine manda i titoli di coda sul +18 Miami.