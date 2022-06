Nba, anche il figlio di Shaquille O'Neal al draft del 23 giugno

Shareef O'Neal potrebbe approdare al più presto in Nba. Lo scrive "The Athletic", sottolineando come il figlio del grande campione Shaquille O'Neal (stella, tra le altre, di Lakers, Heat e Celtics) è nella lista dei giocatori che possono essere selezionanti in vista del draft, in programma il 23 giugno. Smentite quindi le voci delle scorse settimane che davano per imminente il ritorno nei college del 22enne O'Neal, che nelle ultime due stagioni ha giocato con gli LSU Tigers, la squadra della Louisiana State University, nella Ncaa.