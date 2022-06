Nba, Irving resta ai Brooklyn Nets per un'altra stagione

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - Kyrie Irving, playmaker dei Brooklyn Nets, ha annunciato che resterà per un'altra stagione con la franchigia Nba. Il 30enne cestista di origine australiana ha avuto due giorni per esercitare l'opzione, che gli garantisce un contratto da 37 milioni di dollari (35 milioni di euro) per un quarto anno nelle file dei Nets. "Le persone normali fanno girare il mondo, ma coloro che osano essere diversi ci guidano verso il domani. Ho deciso di esercitare l'opzione. Ci vediamo in autunno", ha detto a The Athletic.