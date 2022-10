Nba, Banchero trascina Orlando al primo successo

Paolo Banchero trascina Orlando alla prima vittoria. I Magic sconfiggono gli Hornets 113-93, grazie alla prova del cestista azzurro che chiude il match con 21 punti, 12 rimbalzi e 7 assist. L'impatto di Banchero in Nba continua ad essere devastante. Continua il momento negativo dei Lakers, che restano ancora fermi a zero punti in classifica. Nonostamte i 28 punti di LeBron James, Los Angeles crolla sotto i colpi di Minnesota, che vince 111-102. Grazie ai 41 punti di Mitchel e LeVert, Cleveland si impone sul campo di Boston, dopo un tempo supplementare con il punteggio di 123-132.