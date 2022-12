Nba, Banchero ko contro Antetokounmpo. Vincono ancora i Celtics

ORLANDO (STATI UNITI) - È un Giannis Antetokounmpo incontentibile quello che trascina Milwaukee nella notte Nba (otto le gare disputate). I Bucks espugnano l'' Amway Center ' di Orlando per 109-102, grazie ai 34 punti, 13 rimbalzi, 5 assist e due stoppate dell'asso greco. Ai Magic non sono bastati i 20 punti di Paolo Banchero che, nelle prossime ore, incontrerà il coach della Nazionale Gianmarco Pozzecco , in missione in Florida per provare a convincere il 20enne statunitense con cittadinanza italiana a vestire la maglia azzurra. Vincono ancora i Boston Celtics : i vice-campioni in carica vincono a Toronto contro i Raptors ( 116-110 ) e confermano la loro leadership nella Eastern Conference : il top scorer del match è Jayson Tatum , autore di 31 punti e 12 rimbalzi. Non basta ai canadesi la solita ottima prova di Siakam (29 punti, 8 rimbalzi, 3 assist).

Warriors ko, Doncic travolge i Suns

Nelle altre gare della Nba disputate nella notte, spicca l'importante vittoria esterna di Indiana: i Pacers, trascinati dalla guardia Andrew Nembhard (segna 31 punti), espugnano il campo di Golden State per 112-104. Successi esterni anche per Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder che superano rispettivamente Charlotte Hornets (119-117, 19 i punti di George per i californiani) e Atlanta Hawks (121-114, 35 i punti per Gilgeous-Alexander). Vincono anche gli Houston Rockets che piegano, 132-123, i Philadelphia 76ers all'overtime. Nonostante i 39 punti di Joel Embiid arriva dunque la terza sconfitta consecutiva per la franchigia della Pennsylvania. Cade invece Phoenix: i Suns vengono battuti 130-111 a Dallas dai Mavericks di un ispirato Luka Doncic. L'asso sloveno mette a segno 33 punti, 6 rimbazi e 8 assist. Per la franchigia dell'Arizona, il cui primato a Ovest è 'minacciato' dai New Orleans Pelicans in ascesa, non bastano i 20 punti di Ayton e la doppia doppia (14 punti e 10 rimbalzi) di Payne.