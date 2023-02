Nba, Cavaliers-Grizzlies: rissa clamorosa tra Brooks e Mitchell, c'è un colpo ad un testicolo 

Dillon Brooks e Donovan Mitchell non si sono risparmiati nel match di Nba avvenuto tra Cavaliers e Grizzlies. Uno scontro durissimo avvenuto a causa di un colpo ai testicoli subito dal giocatore dei Cavs per mano del cestista canadese. L'accesa rissa avvenuta in seguito e placata solo in parte da compagni e arbitro, ha portato all'esplusione di entrambi. Il commento di Mitchell nei confronti del rivale nel post partita non è stato sicuramente dei più amichevoli : "Sì, sono certo che lo abbia fatto di proposito, quel gesto spiega chi è: queste sono le sue abitudini, è il suo modo di essere da anni - prosegue poi il giocatore dei Cavaliers - abbiamo uno scontro personale da tempo e, in tutta sincerità, l’ho sempre preso a calci nel c***"