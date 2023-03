Nba, Tatum show: Boston annienta Milwaukee. Denver ko

MILWAUKEE (STATI UNITI) - Crollano le due regine di Western ed Eastern Conference nella notte Nba (solo 2 i match disputati). I Bucks crollano in casa contro i Celtics che si impongono 140-99: una vittoria travolgente degli ospiti che riaprono i giochi per il primato a Est. Protagonisti del match Tatum e Brown che firmano 70 punti in due (40 il primo, 30 il secondo) mentre dalla parte opposta non bastano i 24 punti del solito Antetokounmpo.