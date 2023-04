Nba, Denver allunga il passo contro Minnesota

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana sono andate in scena altre tre partite del primo turno dei playoff del campionato Nba. Nella Eastern conference, i Milwaukee Bucks pareggiano il conto con i Miami Heat vincendo per 138-122. Nonostante l’assenza di Giannis Antetokounmpo, i padroni di casa sfruttano il fattore campo afrazie alla superba prestazione di Brook Lopez, che mette a referto 25 punti.