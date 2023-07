Stipendi pazzeschi in Nba: l'assurda differenza tra Curry e Magic Johnson

Le stelle dell'NBA continuano a firmare contratti sempre più alti e l'escalation delle cifre, se si guarda al passato, è impressionante. Recentemente, per fare un esempio, Dillon Brooks ha sottoscritto un contratto da 86 milioni di dollari per quattro stagioni a Houston, quasi 130 sono i milioni dati a Fred VanVleet per tre stagioni negli stessi Rockets; e ancora i Portland Trail Blazers hanno garantito un contratto da 108 milioni di dollari per quattro stagioni a Cameron Johnson, dimostrando quanto le franchigie siano disposte a investire in giovani talenti promettenti.