Nba, Banchero trascina Orlando contro Minnesota

Grazie ai 23 punti di Banchero , Orlando sbanca Minnesota, che viene raggiunta in vetta da Oklahoma City. I Magic, sotto anche di 18 punti durante il match, sono protagonisti di un ultimo quarto sontuoso e portano a casa il successo 108-106. Golden State trova un altro successo vincendo a Memphis 121-101: ottava gara con almeno 20 punti per Jonathan Kuminga.

I Thunder battono Charlotte

Settima vittoria nelle ultime nove gare per i Thunder, che trascinati da un superlativo Gilgeous-Alexander (31 punti, 9 assist, cinque palle recuperate e 3 stoppate) battono 126-106 Charlotte. I Pistons vincono a Detroit, mentre Miami batte Washongton (110-102). Vittorie anche per Atlanta, Houston, New Orleans e Denver.