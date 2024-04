Nba, i Suns vincono a New Orleans, i Celtics espugnano Charlotte

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana si sono disputate altre sei patite del campionato di basket Nba. Il risultato più eclatante è quello che arriva da New Orleans dove i Phoenix Suns si impongono per 124-111 contro i Pelicans: Devin Booker mette a referto 51 punti e 9 assist: grazie a questo successo i Suns accorciano il divario in classifica sui Pelicans. Vittoria esterna anche per i Boston Celtics che passano a Charlotte contro gli Hornets per 118-104: gli ospiti sfruttano la serata di vena di Tatum che mette a segno 25 punti e 10 rimbalzi. I Pistons cadono in casa contro i Grizzlies: a Detroit gli ospiti vincono per 110-108, successo degli Indiana Pacers che a Indianapolis battono i Nets per 133-111, gli Orlando Magic superano i Portland Blazers per 104-103 grazie anche ai 15 punti messi a segno da Paolo Banchero. Passo falso casalingo per i Bulls che a Chicago cedono il passo agli Hawks per 113-101.