Nba, Embiid trascina Philadelphia. Sorridono anche Lakers e Nuggets

Un'altra notte importante in Nba nella gare che si sono disputate nella notte italiana. Quarta vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers, che hanno vinto in trasferta 116-96 sui Memphis Grizzlies. La stella dei Sixers, Joel Embiid, ha segnato 30 punti mostrando di aver recuperato dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per circa due mesi. La sua squadra è ottava nella Eastern Conference e conta grazie al suo apporto di conquistare un posto nei play-in alla fine della stagione regolare, prevista il 14 aprile prossimo.