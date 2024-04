Nba: Jokic spinge Denver, Minnesota agganciata da Oklahoma

I giochi a Ovest non sono ancora chiusi ma Denver potrebbe aver piazzato lo scatto decisivo quando mancano due partite alla fine della regular season. Lo scontro al vertice della Western Conference se lo aggiudicano i Nuggets di uno straripante Nikola Jokic : 41 punti, 11 rimbalzi e 7 assist per il serbo nel 116-107 rifilato ai Timberwolves di Minnesota . Né Gobert né Reid riescono a limitarlo ma Denver non è solo Jokic: 20 punti per Murray e 18 per Porter jr mentre Edwards ne mette a referto 25 per i Wolves, ora agganciati (55-25) da Oklahoma City che surclassa una San Antonio rimaneggiata (out Wembanyama, Vassell, Johnson e Sochan) per 127-89, con 26 punti in 26 minuti di Gilgeous-Alexander. Denver (56 vittorie, 24 sconfitte) ha ora una vittoria in più rispetto alle sue inseguitrici Oklahoma e Minnesota (pari a 55-25) e ha il proprio destino nelle mani : sabato e domenica affronterà gli Spurs e i Grizzlies, che navigano nelle zone basse della classifica.

Reazione dei Suns, Lakers e Warrios ai play-in

Phoenix intanto continua a inseguire un posto diretto nei play-off e a Los Angeles con un quarto quarto da 32-15 ribalta i Clippers (124-108), trascinata da Booker (37 punti), Beal (26 punti) e Durant (24 punti). Per i Suns (ora settimi) una bella reazione dopo la figuraccia rimediata in casa la notte prima, sconfitti dagli stessi Clippers andando sotto anche di 37. La vittoria di Phoenix significa che Lakers e Warriors, attualmente noni e decimi, dovranno necessariamente passare attraverso i play-in per sperare di raggiungere i playoff. I Dallas Mavericks consolidano invece il loro quinto posto a Ovest vincendo per la quinta volta consecutiva (16° successo nelle ultime 18 gare), stavolta contro i Miami Heat (111-92) grazie anche a un super Doncic (29 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) e alla buona vena di Irving (25 punti). Questa vittoria, combinata con la sconfitta di Miami (ottava ad Est,) permette ai New York Knicks (terzi) di assicurarsi un posto nei playoff.

Milwaukee vince senza Antetokounmpo

A Est invece Milwaukee vince anche senza l'infortunato Antetokounmpo, che rientrerà solo per i play-off: 117-99 su Orlando. Portis (30 punti) e Lillard (29 punti) cercano di non far rimpiangere l'assenza del due volte Mvp mentre resta ancora una volta in panchina Danilo Gallinari. I Magic scivolano al quinto posto, scavalcati anche da Cleveland che batte 110-98 Memphis (29 punti per Mitchell, 16 punti e 10 rimbalzi per Allen). Atlanta ritrova dopo 23 partite Trae Young (14 punti e 11 assist) ma cede nel finale contro Charlotte (115-114). Nell'ultima gara interna stagionale infine Brooklyn si congeda dal suo pubblico superando Toronto (106-102) con 23 punti di Thomas e 21 di Schroeder.

Nba, i risultati della notte italaiana

