Nba, episodio di razzismo. Haliburton: "Mio fratello chiamato negro"

In Nba è scoppiata la polemica per un episodio di razzismo consumato sugli spalti. A denunciarlo ci ha pensato Tyrese Haliburton, stelle degli Indiana Pacers e miglior passatore della stagione. L'atleta, in conferenza stampa, al termine di gara 2, ha messo il focus sull'episodio che ha coinvolto un suo parente durante gara 1 contro i Milwaukee Bucks: "Il mio fratellino in tribuna l'altro giorno è stato chiamato negro - ha spiegato - Per me e la mia famiglia è importante che se ne parli, perché non è una cosa che può andare bene. Per me è bello avere la mia famiglia qui con me, mio fratello ha gestito tutto nella maniera giusta e anche il resto del mio gruppo si è comportato bene".