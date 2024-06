Nba Finals, trionfo Celtics: Tatum straordinario, Mavericks ko in gara-5

Boston nella storia, Tatum straordinario

Protagonista della finale Jayson Tatum, con una straordinaria prestazione chiusa con 31 punti, 11 assist e otto rimbalzi. In risalto anche Jaylen Brown a quota 21 punti e Jrue Holiday con 15 punti e 11 rimbalzi. Luka Doncic ci prova e chiude con 28 punti e 12 rimbalzi, ma non basta a Dallas che era riuscita ad evitare la sconfitta in gara-4 prima di doversi arrendere. I Boston Celtics rompono così il pareggio con i Los Angeles Lakers: conquistano il 18° anello ed entrano nella storia per il maggior numero di trionfi.