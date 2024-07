Nba, accordo monstre per i diritti: il valore è impressionante

La copertura delle partite NBA è destinata ad aumentare e con essa anche gli introiti miliardari delle franchigie. La National Basket Association ha infatti annunciato un accordo di 11 anni , che durerà dalla stagione 2025/26 fino alla 2035/36, con The Walt Disney Company, NBCUniversal e Amazon per un valore di 76 miliardi di dollari . "Questo contratto massimizzerà la portata e l'accessibilità alle partite dell'NBA per i fan negli Stati Uniti e in tutto il mondo - ha dichiarato il commissario della lega Adam Silver -. Questi partner distribuiranno i nostri contenuti su un'ampia gamma di piattaforme e contribuiranno a trasformare l'esperienza dei fan nel prossimo decennio".

Come seguire il campionato NBA

Nonostante non siano ancora stati diffusi tutti i dettagli in merito a questi accordi, la cosa certa è che la copertura delle partite aumenterà su scala globale, aprendo sempre di più le porte anche alle trasmissioni in streaming. In Europa sarà la NBC a occuparsi della distribuzione del campionato NBA, destinando la trasmissione degli eventi a Sky Sport. Al colosso delle trasmissioni sportive, si affiancherà anche Amazon Prime Video, che fornirà la distribuzione globale in aree selezionate in cui rientra anche l'Italia. Negli Stati Uniti la copertura rimarrà su ESPN e ABC, NBC e Peacock di proprietà della Disney, oltre a una serie di partite che verranno inviate al servizio streaming Amazon Prime Video.