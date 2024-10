Nba, Detroit batte Cleveland in preseason: Fontecchio show

Preseason Nba, vincono Philadelphia e Miami. Ecco Doncic

Nelle altre gare della notte oltreoceano spiccano le vittorie di Philadelphia (117-95 contro Brooklyn, 18 punti per Oubre jr) e Miami, 120-111 contro Atlanta: decisivi per gli Heat i 24 punti di Butler e i 19 di Herro. Successo anche per Chicago che batte Minnesota 125-123 (23 punti per White e 19 per LaVine) ma la notizia più importante in casa Bulls è il ritorno in campo di Lonzo Ball, fuori dal gennaio 2022 per i guai al ginocchio sinistro: per lui 15 minuti e 10 punti con 4/6 al tiro. Portland infine, con 23 punti di Henderson, batte i tedeschi dell'Ulm per 111-100. Sorride intanto Dallas: dopo due settimane i Mavericks riabbracciano Luka Doncic che torna ad allenarsi dopo aver recuperato da un problema al polpaccio.