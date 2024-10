Nba, LeBron James eterno: tripla doppia numero 113 in carriera e tris dei Lakers

ROMA - Non si ferma la corsa dei Lakers, vittoriosi per la terza volta nella notte italiana dell'Nba. Per la squadra di Los Angeles, capolista della Western Conference, successo sui Sacramento Kings con il punteggio di 131 a 127.

Lakers trascinati da LeBron, i Clippers piegano i Nuggets di Jokic

Nei Lakers strepitoso LeBron James, compagno di squadra del figlio Bronny, che a quasi 40 anni (li compirà il 30 dicembre) realizza la tripla doppia numero 113 della sua carriera e mette a referto 32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist. Anthony Davis chiude con 31 punti e 9 rimbalzi. Tutti in doppia cifra i quintetti delle due squadre. Successo anche per l'altra franchigia di Los Angeles, quella dei Clippers che passano sul parquet dei Denver Nuggets (104-109), al secondo ko in casa nonostante lo straordinario score di Jokic, autore di 41 punti con 9 rimbalzi e 4 assist. Per i Clippers va citato Norman Powell, autore di 37 punti.

Celtics ok contro i Pistons di Fontecchio, bene anche Cleveland

Nella Eastern Conference tre vittorie per i Cleveland Cavaliers che passano sul campo dei Washington Wizards con il punteggio di 135-116. Trenta punti per Donovan Mitchell. In testa con tre successi ci sono anche i Celtics di Boston, vittoriosi per 124-118 in casa dei Detroit Pistons. I campioni in carica hanno avuto la meglio grazie a un ottimo finale di partita. In casa biancoverde protagonista Jayson Tatum con 37 punti, mentre per i Celtics 24 punti di Jaylen Brown. Gloria anche per Simone Fontecchio che mette a segno tre triple su 5 chiudendo con 11 punti e 2 rimbalzi. Altra vittoria esterna per Miami Heat che supera per 114-106 Charlotte Hornets; primo successo stagionale che porta la firma di Jimmy Butler autore di 26 punti.

Minnesota batte Toronto, in lice l'italo-americano DiVincenzo

Bene i Minnesota Timberwolves che mandano a casa battuti i Raptors di Toronto (112-101) con 24 punti a testa di Anthony Edwards e Julius Randle. Lo statunitense Donte DiVincenzo con passaporto italiano chiude a 16 nel giorno del debutto davanti al nuovo pubblico. Riscatto per i Memphis Grizzlies che hanno la meglio su Orlando Magic (124-111). Successo senza troppi problemi per Oklahoma City Thunder in casa dei Chicago Bulls per 114-95. Primo successo per i San Antonio Spurs contro gli Houston Rockets (109-106) con 29 punti e 7 rimbalzi di Victor Wembanyama. Successo dei Phoenix Suns su Dallas Mavericks per 114-100 con 31 punti di Kevin Durant.