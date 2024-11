Nba, Fontecchio trascina i Pistons: Brooklyn ko

I Pistons di Simone Fontecchio battono 106-92 Brooklyn. L'azzurro mette a segno sette punti, otto rimbalzi e un assist. Detroit è trascinata da Cunningham e Harris (autori di 19 e 18 punti). Ai Nets non sono bastati i 26 punti di Johnson. Nelle altre gare Nba disputate nella notte spicca la vittoria di Atlanta contro New Orleans (126-111), nonostante i 32 punti di Ingram.

Banchero assente, Orlando travolto da Dallas

Successo travolgente per Dallas su Orlando 108-85, con 32 punti di Doncic. Inutili per i Magic, privi di Banchero e costretti a rinunciare dopo pochi minuti per infortunio a Wendell Carter, i 13 punti di Wagner.