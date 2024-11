Bronny James, il figlio di LeBron, non impressiona: assegnato alla G League

Le prime partite della stagione non hanno fatto cambiare idea ai dirigenti dei Los Angeles Lakers: Bronny James, il figlio di LeBron, non è ancora pronto per far parte in pianta stabile della prima squadra, perciò è stato assegnato ai South Bay Lakers, la franchigia affiliata della G League, la lega di sviluppo della NBA. Non è però una sorpresa, perché era questo il piano dei Lakers fin da quando hanno scelto Bronny nel draft di giugno. Non è una bocciatura per James Jr, che come tanti altri giovani si alternerà tra NBA e G League, dove potrà giocare regolarmente le partite in casa e sviluppare le sue qualità, per essere pronto ad aiutare in futuro la prima squadra. Infatti domani Bronny farà parte del roster dei Los Angeles Lakers nella sfida ai Philadelphia 76ers, per poi debuttare sabato con i South Bay contro i Salt Lake City.