Kyle Singler, i video shock che scuotono la Nba: "Temo per la mia vita"

Nba sotto shock dopo alcuni video pubblicati sui social da Kyle Singler , divenuti presto virali. Filmati inquietanti in cui si vede il 36enne ex cestista statunitense di Real Madrid, Detroit Pistons e Oklahoma City Thunder girare seminudo in una stanza praticamente vuota e proununciare parole cariche di angoscia sotto la luce di un faretto.

Kyle Singler, i video shock che scuotono la Nba

"Sento il bisogno di fare un annuncio perché sento che la mia voce viene soffocata - dice Singler che nel 2019 ha annunciato il suo ritiro, lasciando gli spagnoli del CB Canarias per motivi personali -. Ogni giorno su di me vengono dette cose pesanti e non vere. Ho subito maltrattamenti e abusi. Le persone che fanno parte della mia cerchia mi fanno passare per uno che diventerà un problema e renderà la vita impossibile a chi gli sta intorno, mentre io cerco solo di rendermi utile". E ancora: "Vengo trasformato in un esempio mentale, forse c'è uno scopo preciso dietro a tutto questo e ora temo per la mia vita". Tanti i messaggi di affetto tra i commenti, compreso quello di Kevin Love dei Miami Heat: "TI voglio bene fratello mio, ti supporterò come posso".