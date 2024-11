Nba, i Celtic vincono all’ultimo assalto, quinto successo di fila per i Lakers

NEW YORK (Stati Uniti) - Nella notte italiana si sono giocate cinque partite del campionato di basket Nba. Successo casalingo per i Boston Celtics superano in casa i Toronto Raptors all’extratime: serata di grazia per Tatum che mette a referto 24 punti e una tripla decisiva a fil di sirena: finisce 126-123. Quinto successo consecutivo per i Los Angeles Lakers che superano i New Orleans Pelicans per 104-99: Anthony Davis è il protagonista della serata con 31 punti, Lebron James ne segna 21 dando il solito contributo significativo sotto canestro. I Dallas Mavericks si impongono per 110-93 contro i San Antonio Spurs con 22 punti di Irving e 16 di Luka Doncic. Successi anche per i Sacramento Kings, che battono 121-117 gli Utah Jazz, e per gli Charlotte Hornets che vincono di stretta misura (115-114) contro i Milwaukee Bucks.