I Dallas Mavericks perdono ancora: è la quarta sconfitta consecutiva

La sconfitta dei Dallas

Reduci dalla brutta sconfitta maturata sotto i colpi di Steph Curry a Golden State, i Mavericks si presentano alla trasferta di Salt Lake City ancora senza P.J. Washington e Kyrie Irving.

Il coach Jason Kidd lancia in quintetto Quentin Grimes e Maxi Kleber, ma gli ospiti faticano a trovare il giusto ritmo di gioco. Ritmo di gioco che invece trovano i Jazz dopo l’intervallo lungo, dominando il 3° quarto poi chiuso in vantaggio 99-85. Dallas riesce a rimettersi in partita con un parziale di 18-5 nel 4° quarto, trovando buone risposte dalla panchina con Naji Marshall (19 punti e 4 assist) e Daniel Gafford (10 punti e 5 rimbalzi). Il finale si trasforma in un punto a punto deciso in buona parte dalle disattenzioni difensive dei Mavericks, che incappano nella 4° sconfitta consecutiva dall'inizio di stagione.

I Mavericks non sanno gestire i momenti caldi e Donic non basta per portare la squadra alla vittoria.

Collins protagonista

Il protagonista per i padroni di casa è John Collins, migliore dei suoi con 28 punti, 9 rimbalzi e 3 assist.

E l’ex Atlanta si fa anche trovare pronto quando nel finale c’è da mettere il canestro che regala la vittoria a Utah, arrivato con una schiacciata che fa esultare il Delta Center.

Collins è molto fisico nell'attaccare l'area e nel rimbalzare, oltre a sfruttare i tiri da fuori che gli arrivano. Che giochi centro o ala grande, i Jazz avranno bisogno di lui per continuare a questo livello se vogliono affondare i denti nel gioco interiore dei Mavericks, molto ben coperto da Daniel Gafford e Dereck Lively.

Collins è il perfetto avversario da temere.