Nba, Boston ferma Cleveland con un super Tatum

Jayson Tatum show in Nba . Ottima la prestazione del giocatore che mette a referto 33 punti, 12 rimbalzi e 2 assist nel successo che permette ai Boston Celtics di fermare la corsa dei Cleveland Cavaliers . Il punteggio finale dice 120-117 per i padroni di casa. Agli ospiti non bastano i 35 punti di Donovan Mitchell per imporsi sugli avversari.

Nba, le altre partite

Vittoria in casa anche per i Los Angeles Lakers sugli Utah Jazz. Dalton Knecht migliore tra i suoi in termini di punti (37) ma sul successo pesano anche le prestazioni di Anthony Davis (26 punti, 14 rimbalzi e 6 assist) e LeBron James (26 punti, 2 rimbalzi e 12 assist). Vittoria di misura per i Brooklyn Nets contro i Charlotte Hornets 116-115. Sugli scudi tra i Nets Cameron Johnson con 34 punti. Larga vittoria in trasferta per i Denver Nuggets sui Memphis Grizzlies (112 a 110), anche grazie ai 27 punti di Jamal Murray e ai 24 di Michael Porter jr. I Dallas Mavericks dilagano in casa contro i New Orleans Pelicans (132 a 91): 26 punti, 5 rimbalzi e 5 assist per Luka Doncic. I San Antonio Spurs, infine, superano gli Oklahoma city Thunder per 110 a 104. Harrison Barnes protagonista con 20 punti, 8 rimbalzi e 2 assist.