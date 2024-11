Nba, bene Knicks e Nets. Detroit vince con Fontecchio

I Brooklyn Nets hanno compiuto l'impresa di vincere in casa dei Golden State Warriors per 128-120 e intanto i New York Knikcs hanno imposto il loro dominio nella trasferta di Denver contro i Nuggtes per 145-118. I Boston Celtic, che hanno potuto finalmente contare su Kristaps Porzingis, sono riusciti a vincere in scioltezza contro i Los Angeles Clippers per 126-94. I Kings sono usciti sconfitti per 130-109 dal match casalingo contro Oklahoma, soprattutto pr mano di uno strepitoso Shai Gilgeous-Alexander. Nona vittoria nelle ultime dieci partite per Orlando che trionfa 95-84, a Charlotte non è bastato un LaMelo Ball da 44 punti.