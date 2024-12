La NBA Cup 2024 ai Milwaukee Bucks

Una partita che si è decisa nel secondo tempo, dopo che all’intervallo il tabellone segnava +1 per i Bucks.

La vittoria

Dopo i Los Angeles Lakers nel 2023, sono i Milwaukee Bucks a vincere l'edizione 2024 della NBA Cup, la prima sponsorizzata Emirates. I campioni NBA 2021 ribaltano il pronostico e superano per 97-81 gli Oklahoma City Thunder, la miglior squadra dell'ovest, arrivata alla finale di Las Vegas con un record 20-5.

Il match decisivo è nella ripresa dal 46-31 dei Bucks, dopo un primo tempo pari da 51-50.

Per la vittoria ogni giocatore dei vincitori ha ricevuto circa 459'000 franchi, mentre 183'000 ai perdenti.

Giannis Antetokounmpo

Presenza fondamentale per la vittoria è quella di Giannis Antetokounmpo, grazie al quale i Milwaukee Bucks ottengono la dodicesima vittoria nelle ultime 15 partite e conquistano la Nba Cup battendo in finale Oklahoma City Thunder per 97-81. Antetokounmpo è andato in tripla doppia con 26 punti, 19 rimbalzi e 10 assist.

Il greco era già stato protagonista in semifinale contro gli Atlanta Hawks di Clint Capela.

Giannis ha dichiarato: "Nelle ultime 15 partite abbiamo alzato nettamente il livello giocando una pallacanestro veloce, competitiva ed efficace. Sono orgoglioso di questo gruppo, ci eravamo prefissati di venire a Las Vegas e vincere. L’abbiamo fatto, ma il nostro lavoro non è ancora terminato. Sono molto orgoglioso di questo gruppo: nel terzo quarto abbiamo messo le mani sulla partita, abbiamo mosso il pallone, abbiamo fatto canestro e ci siamo dati da fare in difesa concedendo solo 14 punti. Questi siamo noi, ma è solo l’inizio: abbiamo ancora molta pallacanestro da giocare, miglioreremo ancora e rimarremo concentrati perché il lavoro non è finito".