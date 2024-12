Clamoroso in Nba, maxi rissa in campo e tre espulsi in Phoenix Suns-Dallas Mavericks

PHOENIX (Stati Uniti) - Serata movimentata nel campionato di basket statunitense, dove una mega rissa ha caratterizzato il terzo quarto della sfida tra Phoenix Suns e Dallas Mavericks : sul punteggio di 60-44 a favore degli ospiti - e più di 9 minuti da giocare - Jusuf Nurkic ha colpito al volto Naji Marshall che ha immediatamente reagito per “vendicare” Daniel Gafford, precedentemente colpito sotto canestro in uno scontro di gioco. Alla fine, gli arbitri sono stati costretti ad allontanare i protagonisti della rissa : Nurkic, Marshall e PJ Washington.

I commenti contrastanti dei due allenatori

Al termine della partita vinta dai Dallas Mavericks per 98-89, i due coach hanno commentato l’increscioso episodio. L’allenatore di Dallas Jason Kidd ha cercato di stemperare i toni, esaltando lo spirito di squadra dei suoi giocatori. “In certi momenti della partita le emozioni possono diventare intense - ha commentato - quindi i nostri ragazzi non hanno fatto altro che proteggersi l’un l’altro dimostrando un grande spirito di squadra”. Mike Budenholzer, coach dei Suns, è meno indulgente del collega: “Non conosco tutti i dettagli di come si sia arrivati a quel punto - sottolinea - ma questo livello di scontro non è positivo per la nostra squadra e tanto meno per la nostra Lega”.