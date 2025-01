Nba, crisi Los Angeles: ecco quando giocano Lakers e Clippers

L'area di Los Angeles è in fiamme e la Lega di Nba aveva stabilito il rinvio delle partite casalinghe di Lakers e Clippers contro Spurs e Heat, precedentemente in programma giovedì scorso. La stessa federazione ha da poco comunicato che gli incontri saranno recuperati nella serata di oggi, lunedì 13 gennaio, con i Clippers che giocheranno con gli Heat la loro prima partita in cinque giorni e i Lakers che hanno altre due gare da recuperare oltre a quella con gli Spurs. Gli stadi in cui le due compagini recupereranno i match saranno la Crypto.com Arena e l'Intuit Dome.

