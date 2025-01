Nba: Edwards trascina Minnesota, Dallas supera Oklahoma

Trascinati da Anthony Edwards in gran forma con 36 punti, 13 rimbalzi, 7 assist, i Minnesota Timberwolves hanno vinto al Madison Square Garden contro i New York Knicks (116-99). I Wolves sono stati in vantaggio per la maggior parte della partita, ma si sono staccati solo alla fine. Il francese Rudy Gobert ha contribuito con 11 punti e 6 rimbalzi al successo di Minnesota .

Anthony Edwards trascina Minnesota alla vittoria, in trasferta a New York . Memphis strapazza San Antonio e Giannis Antetokounmpo guida Milwaukee al successo sui Raptors .

La stella di Minnesota, Edwards punisce i passaggi a vuoto della difesa dei Knicks ed è molto attivo nella metà campo amica, chiudendo con 36 punti, 13 rimbalzi e 7 assist tirando 8/13 dalla lunga distanza.

Dopo aver spazzato via Cleveland nel big match della notte precedente, i Thunder lasciano a riposo Shai Gilgeous-Alexander, tirano con il 38.5% dal campo e cedono il passo a Dallas.

Kyrie Irving guida i Mavs con 25 punti e 5 assist, ma i padroni di casa costruiscono la loro vittoria anche sull’apporto dalla panchina di Naji Marshall da 14 punti e 10 rimbalzi, mentre per Oklahoma City Lu Dort (18 punti e 6/8 da tre) sembra essere l’unico con l’energia necessaria per affrontare la sfida.

Ancora senza lo sloveno Luka Doncic, i Dallas Mavericks sono riusciti a superare gli Oklahoma City Thunder (106-98), grazie soprattutto a Kyrie Irving che ha portato a casa 25 punti.

Non c’è Karl-Anthony Towns, il più atteso tra i tanti ex in campo al Madison Square Garden, e Minnesota ne approfitta e porta ai Knicks la sesta sconfitta nelle ultime 9 partite. Jalen Brunson è il migliore per New York con 26 punti, ma ben controllato dalla difesa dei T’Wolves tira solamente 9/23 dal campo.