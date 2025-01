Nba, i Lakers risorgono con LeBron. Ai Nets il derby di New York: i risultati

I Los Angeles Lakers ritrovano il sorriso dopo la sconfitta nella stracittadina battendo gli Washington Wizards per 111-88 con un LeBron James in grande spolvero da tripla doppia cifra (29 punti, 10 rimbalzi e 13 assist) e un Anthony Davis da 29 punti, 16 rimbalzi e 5 assits. Il derby di New York va ai Nets che trionfano sul campo dei Knicks per il combattutto risultato di 99-95 e lo fanno con un Karl Anthony Towns da 25 punti, 16 rimbalzi e 6 assist.

Nba, vince Portland. Nuggets trascinati da Jokic

Sempre nella notte italiana, i Miami Heat subiscono una pesante sconfitta casalinga per mano di Portland (107-116) con un Afarnee Simons da 24 punti. Vittoria, invece, per i Toronto Raptors sugli Orlando Magic per 109-93, anche grazie ai 26 punti, 12 rimbalzi e 2 assist firmati Paolo Banchero. Tripla doppia cifra anche per uno strepitoso Nikola Jokic che con i suoi 27 punti, 13 rimbalzi e 10 assist trascina alla vittoria i Denver Nuggets contro i Philadelphia 76ers per 144-109.