Nba, Cavs ancora in vetta, perde Orlando. LeBron trascina i Lakers: i risultati

Nella notte italiana di Nba , i Cleveland Cavaliers , leader della Eastern Conference, si impongono sugli Atlanta Hawks per 137-115 con un Darius Garland autore di 26 punti. I Lakers hanno affondano in esterna Washington con un bruciante 134-96 e con 24 punti e 11 assist del 40enne LeBron James. Tuttavia la vittoria sotto i riflettori è dei Memphis Grizzlies che trionfano di un solo punto sugli Houston Rockets , 120-119 nel match più importante della serata di Nba tra la terza e la seconda nella Western Conference .

Nba, trionfo Timberwolves. Orlando ko

Sempre nel turno di Nba, spiccano anche le schiaccianti vittorie per i Timberwolves, che si impongono per 138-113 sui Jazz con 36 punti e 11 assist per Edwards, e per Portland, che registrano un 119-90 su Orlando con 22 punti e 8 rimbalzi per Ayton.