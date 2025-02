All Star Game, trionfano Herro e McClung, il campione che non gioca in NBA

La guardia di Miami Tyler Herro ha vinto la gara dei tiri da tre punti , uno degli appuntamenti dell' All Star Game weekend che si svolge a San Francisco. Il talento degli Heat ha impedito al doppio campione in carica, Damian Lillard dei Milwaukee Bucks, di ottenere la tripletta consecutiva come in precedenza avevano fatto solo Larry Bird (1986, 87, 88) e Craig Hodges (1990, 91, 92). Herro è stato l'ultimo a qualificarsi per la finale (19 punti), lasciando fuori proprio Lillard (18) al termine di un primo turno dominato dal vincitore del 2020, Buddy Hield di Golden State, con ben 31 punti, seguito da Darius Garland dei Cleveland Cavaliers (24). Nella finale, che ha visto sfidarsi Herro, Hield e Garland , il giocatore degli Heat non ha fatto miracoli ma quanto bastava (24 punti) per aggiudicarsi il trofeo.

McClung vince la gara di schiacciate

Nell'altro evento della serata, Mac McClung ha vinto il terzo titolo consecutivo nella gara di schiacciate, lo Slam Dunk contest. Il giocatore ha saltato un'auto e tre persone per schiacciare e ottenere dai giudici punteggi perfetti da 50 punti nel primo round e nella finale, diventando il primo a vincere tre anni di fila e ad eguagliare Nate Robinson come unico vincitore di Slam Dunk per tre volte. McClung, 26 anni, gioca in G-League per una squadra satellite degli Orlando Magic, mentre ha giocato solo cinque partite in NBA realizzando in tutto due schiacciate. Infatti ha guadagnato molti più soldi dagli Slam Dunk contest che dalla carriera in campo: 310 mila dollari per le schiacciate, 132 mila per le partite di NBA e G-League.