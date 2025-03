Nba, Gilgeous-Alexander trascina i Thunder. Vincono i Pistons di Fontecchio

Nella notte italiana si sono disputate sei partite di regular season di Nba. Arriva la vittoria stagionale numero 50 degli Oklahoma City Thunder , che superano gli Houston Rockets con il punteggio di 137-128 grazie al canadese Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 51 punti, 7 assist e 5 rimbalzi. A Houston non è bastata la doppia doppia di Cam Whitmore con 27 punti e 11 rimbalzi. Vittoria facile per i Golden State Warriors , che superano 119-101 gli Charlotte Hornets con Steph Curry che mette a referto 21 punti e 10 assist. Per Buddy Hield 22 punti, uscendo dalla panchina. A Charlotte non bastano i 35 punti di Miles Bridge.

Vince Detroit, 10 punti per Fontecchio

C'è anche il segno di Simone Fontecchio in questa serata di Nba. L'azzurro mette a referto 10 punti, 4 rimbalzi ed un assist nella vittoria dei Detroit Pistons sugli Utah Jazz per 134-106. Sconfitta in casa dei Philadelphia 76ers che cedono contro i Portland Trail Blazers per 119-102. Ospiti trascinati dai 34 punti di Anfernee Simons, mentre per i Sixers il migliore è stato Andre Drummond con 25 punti e 18 rimbalzi. Gli Atlanta Hawks di Caris LeVert piegano in trasferta i Memphis Grizzlies 132-130, Per gli ospiti pesano i 27 punti della prima scelta assoluta del Draft, il francese Zaccharie Risacher. Per Memphis tripla doppia di Desmond Bane, che firma 35 punti, 10 rimbalzi e 10 assist. Infine vittoria dei Miami Heat per 106-90 contro gli Washington Wizards con Bam Adebayo che firma 19 punti e 15 rimbalzi.