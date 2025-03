Leggenda Lebron James: il nuovo record centrato in Nba è clamoroso!

LOS ANGELES (Usa) - Nella notte italiana arriva un’altra impresa da parte di LeBron James che nell' Nba sfonda il muro dei 50 mila punti con il primo tiro a canestro della serata che ha visto il successo dei Lakers contro i New Orleans Pelicans . Indiana vince contro Houston, Milwaukee passa ad Atlanta grazie alla prestazione stellare di Giannis Antetokounmpo, Golden State coglie un successo importante a New York vincendo per 114-102.

Lakers, la notte stellare di LeBron

LeBron James scrive nobili pagine di storia dell’Nba: nella sfida tra i Lakers e i New Orleans Pelicans ha sfondato il muro dei 50 mila punti. Il campione è andato a segno al primo colpo che ha fatto sussultare la Crypto Arena, un tiro da tre che ha asceso la serata dei supporters gialloviola che alla fine hanno festeggiato il successo della loro squadra per 136-115 che certifica il 17º successo nelle ultime 20 gare. LeBron James è diventato il primo giocatore nella storia dell'Nba a segnare 50mila punti complessivi tra stagione regolare e playoff. "Sono davvero tanti - confessa LBJ, 41.871 punti in regular season e 8.162 nei play-off - sono davvero super fortunato ad aver fatto così tanti punti nel miglior campionato del mondo, contro i migliori giocatori del mondo nell'arco della mia carriera. E’ in traguardo abbastanza speciale”.

Cleveland, undicesimo successo di fila

Nella Eastern Conference, Cleveland continua la propria cavalcata allungando la serie positiva con l’undicesimo successo di fila ottenuto a Chicago per 139-117, grazie ai 28 punti di Mitchell e ai 25 di Allen. Toronto supera Orlando sul filo di sirena (114-113) nonostante i 41 punti messi a referto da Banchero. Successo agevole di San Antonio sui Nets (127-113), Minnesota si impone con un largo margine su Philadelphia (126-112).

Nba, i risultati

Questi i risultati delle gare Nba disputate nella notte italiana: Indiana Pacers-Houston Rockets 115-102, Orlando Magic-Toronto Raptors 113-114, Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks 121-127, New York Knicks-Golden State Warriors 102-114, Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers 117-139, Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers 126-112, San Antonio Spurs-Brooklyn Nets 127-113, Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 119-117, Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans 136-115.