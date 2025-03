Nba, Lakers nel segno di Lebron e Doncic. Vincono anche i Celtics

ROMA - Nella notte dell'Nba i Los Angeles Lakers vincono in volata sui New York Knicks 113 a 109 grazie alle ottime prestazioni di Luka Doncic (32 punti, 7 rimbalzi e 12 assist) e LeBron James (31 punti, 12 rimbalzi e 8 assist). I 35 punti di Jayson Tatum consentono, invece, ai Boston Celtics di superare i Philadelphia 76ers con ampio scarto (123 a 105). Successo in trasferta, invece, per i Chicago Bulls contro gli Orlando Magic (125 a 123).