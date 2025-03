Nba, Oklahoma ok a Boston: show di Gilgeous-Alexander

Ok Minnesota e Knicks

Vittoria in trasferta per Minnesota, che si impone 115-95 a Denver, nonostante un'ottima prova di Nikola Jokic. Una tripla sulla sirena del supplementare di Mikal Bridges regala ai Knicks il successo sul campo di Portland, con il punteggio di 114-113, mentre Bogdan Bogdanovic guida i Clippers al colpo in trasferta a Miami.

Nuovo ko per Phoenix, sconfitto a Houston, mentre San Antonio vince il derby texano con Dallas.