Nba, i Los Angeles Clippers domano Cleveland: Leonard decisivo per  la rimonta  

Kawhi Leonard show nella notte in Nba. I Los Angeles Clippers, infatti, hanno dominato i Cleveland Cavaliers, leader della Eastern Conference e già qualificati per i playoff. Seconda sconfitta consecutiva per i Cavs, battuti 132-119. Leonard ha segnato 33 punti e Ivica Zubac 28, nel giorno del suo 28° compleanno. I Cavaliers erano partiti forte, segnando 45 punti nel primo quarto e portandosi in vantaggio per 73-68 all'intervallo. Ma i Clippers hanno risposto, limitando gli avversari a 46 punti nel secondo tempo. I Clippers sono ottavi a Ovest e puntano al sesto posto, che significa qualificazione diretta ai playoff, attualmente occupati dai Warriors e ambiti altrettanto dai Timberwolves, settimi.