Nba: ai Lakers non basta il rientro di LeBron contro i Bulls, Golden State va ko senza Curry

ROMA - Non è bastato il rientro di LeBron James ai Los Angeles Lakers, travolti dai Chicago Bulls in una delle cinque partite di Nba andate in scena nella notte italiana.

Tornato dall'infortunio all'inguine dopo un'assenza di due settimane, LeBron ha segnato 17 punti e preso 6 rimbalzi ma i Lakers sono stati comunque sconfitti dai Bulls, trascinati dai due leader Josh Giddey (protagonista di una super partita in una quasi quadrupla doppia) e Coby White (miglior marcatore della sfida con i suoi con 36 punti) e vittoriosi per 146-115 sul quintetto gialloviola, andato in confusione in difesa con 21 palle perse (contro le 10 della squadra di Chicago).

Vincono Bucks, Kincks e Pacers

Nella altre partite i Milwaukee Bucks hanno superato i Sacramento Kings (114-108) grazie alla grande prestazione di Giannis Antetokounmpo autore di 32 punti e 17 rimbalzi. Successo anche per i Knicks che hanno dominato Washington (122-103), con Karl-Anthony Towns che ha chiuso con 32 punti e 11 rimbalzi (in casa Wizards invece 25 punti per Jordan Poole). Quarta vittoria consecutiva poi per Indiana che ha battuto 108-103 i Brooklyn Nets: Tyrese Haliburton, che aveva saltato le ultime tre partite dei Pacers a causa del mal di schiena, è tornato firmando la sua decima doppia doppia in altrettante partite con 16 punti e 12 assist.

Senza Curry ko ad Atlanta per Golden State

Senza Stephen Curry è andata invece ko Golden State: ad Atlanta gli Hawks hanno battuto gli Warriors 124-115, con Trae Young in modalità doppia-doppia (25 punti e 10 assist) mentre Georges Niang ha aggiunto 23 punti partendo dalla panchina. Jimmy Butler (25 punti) è stato il migliore degli Warriors che hanno pagato l'assenza della loro star, infortunatosi nei giorni scorsi al bacino dopo una caduta.