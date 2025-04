Nba, Denver ko con Minnesota: ai Nuggets non basta un Jokic leggendario. Show Curry!

WASHINGTON (STATI UNITI) - Serata da ricordare in Nba (sette le partite disputate). La copertina se la prende tutta Nikola Jovic. Il centro serbo mette a segno una tripla doppia leggendaria (61 punti - career high per il classe 1995 di Sombor -, 10 rimbalzi e 10 assist) ma non riesce a evitare la sconfitta dei Denver Nuggets che cedono, dopo due overtime, a Minnesota: i Timberwolves passano alla 'Ball Arena' grazie ai due liberi su tre realizzati da Alexander-Walker a 0"1 dalla fine dell'ultimo supplementare per il 140-139 finale. Tra gli ospiti benissimo Edwards (34 punti, 10 rimbalzi e 8 assist), Randle (26 punti) e Gobert (19 punti e 12 rimbalzi). Notte stellare ma vincente invece per Stephen Curry, a referto con 52 punti (36 dei quali dall'arco, 16/31 dal campo) nella vittoria di Golden State sul parquet di Memphis per 134-125. Decisivo anche Butler (27 punti), nei Grizzlies 36 punti e 6 assist per Ja Morant. I Warriors salgono così al quinto posto nella Western Conference (44-31), scavalcando proprio i Grizzlies ora raggiunti da Minnesota (44-32).