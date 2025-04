Nba, Oklahoma piega i Lakers: Doncic espulso. Cleveland blinda il primo posto a Est

Nba, vincono Golden State, Memphis e Milwaukee

Nelle altre partite della notte Nba spicca il successo dei Los Angeles Clippers per 122-117 sui San Antonio Spurs con 24 punti e 20 rimbalzi di Zubac e un Harden che sfiora la tripla doppia (21 punti, 12 assist e 9 rimbalzi) per la quinta vittoria di fila che vale anche il sorpasso su Denver. I Nuggets rischiano addirittura ora di scivolare in zona play-in visti anche i successi di Golden State (133-95 su Phoenix con 25 punti di Curry e 22 di Podziemski, Suns virtualmente fuori dai giochi) e Memphis (124-100 contro Charlotte, 28 punti e 8 assist per Morant). Orlando ipoteca il miglior piazzamento in vista dei play-in aggiudicandosi lo scontro diretto con Atlanta (119-112) con un Paolo Banchero da 33 punti e 10 rimbalzi mentre torna a sorridere Brooklyn dopo 5 ko: 119-114 su New Orleans. Vittoria anche per Boston: i Celtics sbancano il Madison Square Garden di New York. Knicks battuti 119-117 dopo un tempo supplementare: decisivi Porzingis (34 punti) e Tatum (32). Vittorie anche per Indiana (104-98 su Washington) e Milwaukee (110-103 contro Minnesota, tripla doppia da 23 punti, 13 rimbalzi e 10 assist per Antetokounmpo).